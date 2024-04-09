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Законопроєкт про мобілізацію: оборонний комітет затвердив текст до другого читання
Закон про мобілізаціюПолітика

Законопроєкт про мобілізацію: оборонний комітет затвердив текст до другого читання

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Українські військові
Українські військові беруть участь у мітингу із закликом до повернення українських солдатів Маріупольського гарнізону з російського полону 7 квітня 2024 року в Києві. Олександр/а Гусєв / Global Images Ukraine через Getty Images

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Про це повідомила членкиня комітету, депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Згодом керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував текст пропонуючого законопроєкту із правками.

"Завтра цю редакцію виносять в залу Верховної Ради України", — написала вона у Facebook.

Зазначимо, що комітет тільки рекомендує, а чи ухвалювати окремі поправки або закон в цілому вирішує парламент шляхом голосування.

За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти його в цілому. "За" — 13, "утримались" — 5.

Вона також зазначила, що комітет більшістю голосів підтримав ініціативу Головкома Олександра Сирського і зняв з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

"До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації", написала Фріз у Facebook.

Окрім цього, за словами депутатки, були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми:

  • виключили норму про одноразову доплату у розмірі 70 тис. грн військовослужбовцям, які перебувають на "нулі";
  • щомісячна виплата винагороди за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн;
  • фіксована плата за знищену техніку. Проте, за словами Фріз, встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.

"Щодо надання консульських послуг за кордоном. Протягом 60 днів з моменту вступу в дію Закону здійснюються за умови одночасного оновлення персональних даних в консульських установах. Згідно з нормою про обов’язок всіх громадян України оновити свої персональні дані в умовах воєнного стану", — написала вона.

Депутатка також описала "мотиваційний пакет", який міститься у законопроєкті:

  • можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;
  • додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;
  • час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
  • щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;
  • право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого;
  • військовослужбовцям їхнім дружинам / чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
  • право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;
  • врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;
  • у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
  • додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;
  • розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

"З певними запобіжниками, але не порушуючи права громадян, в чіткій співпраці з громадськими об’єднаннями, встановлено норми до догляду за особами з інвалідністю І, II, III", — додала Фріз.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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