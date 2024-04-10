Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки 9 квітня 2024 року затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Розповідаємо про правки щодо відпусток військовим та які є відпустки загалом.

Його опублікував керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З документа слідує, що щорічна основна відпустка військовому надається частинами протягом року, якщо основна безперервна її частина становитиме не менше 15 днів та якщо водночас не буде відсутньо 30% від загальної чисельності військовослужбовців у підрозділі. Депутати хочуть додати, що військовослужбовцю можуть надати додаткову відпустку за знищену техніку, але не більше 15 днів на рік. Відповідний термін відпустки визначає Кабмін.

Військовим, які повернулися з полону тепер за їх бажанням можуть дати додаткову відпустку із збереженням зарплати на 90 днів без поділу на частини. Вона не надається військовим, які після звільнення з полону висловили бажання звільнитися від служби. Законодавці хочуть внести правки, що відкликання військового з такого виду відпустки тепер буде лише виключно за його згодою.

Верховна Рада має розглянути законопроєкт з цими правками 10 квітня 2024 року.

Види відпусток для військових у період військового стану:

Основна відпустка – не більше 30 днів на рік. Вона надається частинами – не більше 15 днів за один раз.

– не більше 30 днів на рік. Вона надається частинами – не більше 15 днів за один раз. Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин – не більше 10 днів.

та з інших поважних причин – не більше 10 днів. Відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами .

. Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду – не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням.

до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду – не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням. Відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення за висновком ВЛК зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки – від одного до чотирьох місяців, але є винятки. Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Втім до цієї версії документу були зауваження як з боку комітетів, так і від всіх фракцій, тому 11 січня уряд викликав його з парламенту.

Того ж дня міністр оборони Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію з урахуванням всіх пропозицій, а вже 30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.