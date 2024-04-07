Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей можуть ліквідувати: що відомо

До Верховної Ради поданий законопроєкт (№9256-д) щодо регулювання грального бізнесу в Україні. У документі рекомендують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він розповів, що таке рішення ухвалено у зв'язку з неефективністю діяльності Комісії.

"Протягом трьох років не впроваджена система онлайн-моніторингу азартних ігор. Це є істотним недоліком, який впливає і на оподаткування — збір податків з азартних ігор — і на лудоманію… Але закон в більшості своїй про те, щоб продовжити наводити лад на гральному ринку", — підкреслив Данило Гетманцев.

Він пояснив, що 2023 рік став роком детінізації азартної гри. Упродовж 2023 року Україна отримала значно більше надходжень до держбюджету, ніж протягом 2022 року. За даними Гетманцева, у 2022 році до бюджету надійшло 740 млн грн податків від азартних ігор, а у 2023 році — 10,4 млрд грн.

"Це свідчить про те, що азартна гра детінізувалася і твердо стала на шлях виправлення. Водночас є проблеми, про це говорила Мінцифри на нашому Комітеті. 1000 сайтів сьогодні пропонують українцям азартну гру. Лише 17 з них є ліцензованими. Тому закон покликаний протидіяти нелегальному гральному ринку", — сказав

Він відзначив, що в тіні перебуває передусім російський гральний ринок. Проєктом закону забороняється реклама азартних ігор на рівні тому, який встановлений для тютюну. Також у документі прописане обмеження певних гравців (зокрема тих, хто страждає на лудоманію) шляхом блокування діяльності та шляхом того, щоб на певну картку можна було встановити ліміти для азартної гри.

"Ми твердо стоїмо на шляху детінізації ринку і впровадження правил, які спрямовані на протидію лудоманії. Законопроєкт рекомендовано Верховній Раді. Думаю, ВР найближчим часом його розгляне. Не будемо зволікати, ми розуміємо запит суспільства. В цьому випадку він слугує певним поштовхом для депутатів ВР для його ухвалення", — сказав Гетманцев.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино

29 березня на сайті Офісу президента з'явилася петиція "Обмеження роботи онлайн казино", де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти попросили президента внести до Верховної ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;

заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев коментуючи петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, заявив, що КРАІЛ, яка відповідає за контроль грального бізнесу в Україні, повинна була протягом свого існування зробити низку кроків для врегулювання ситуації із гравцями. За його словами, першочергово КРАІЛ мала зробити акцент не на "зʼясування стосунків та поділу влади всередині самої себе", а на захисті інтересів гравців – шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри.

"І найважливіше – запустити ще з серпня 2022 року Державну систему онлайн-моніторингу! Але безперечно КРАІЛ цього не зробила. Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали Комітетом в законопроєкт №9256, який я вимагаю винести на розгляд Верховної ради, додавши на найближчому засіданні комітету положення щодо протидії лудоманії", — наголосив тоді Гетманцев.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав голову профільного комітету ВР і заявив, що ліквідація КРАІЛ — "стовідсотковий перший крок" з протидії лудоманії та азартних ігор в онлайні.

Легалізація грального бізнесу в Україні

У липні 2020 року Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У вересні 2020 року Кабмін ухвалив постанову про створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, Комісія реалізує державну політику у сфері грального бізнесу.

На початку травня 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що уряд підтримав законодавчу ініціативу щодо ліквідації КРАІЛ і документ було відправлено на розгляд у Верховну раду.

У лютому 2024-го Федоров повідомляв, що парламентський комітет з фінансів податкової та митної політики підтримав ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей й автоматизацію видач гральних ліцензій у сфері азартних ігор.