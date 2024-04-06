На Авдіївському напрямку, російські військові вперлись в українські лінії оборони. Вони намагаються атакувати з флангів окремі села, але їх вибивають та змушують з втратами відступати.

Про це 6 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив військовослужбовець 110 бригади Сергій Волков.

"Їхня основна задача — просунутись в бік, як вони називають, Покровський напрямок, але якщо на початках в них вдавалося трохи на марші рухатись, то зараз вони вперлись в потужні лінії", — повідомив Сергій Волков.

За словами Волкова, російські військові намагаються з флангів "підрізати" окремі села, та займають певну їх частину. Українські військові вибивають їх, та змушують відступити.

"Такого не було давно, вони таку тактику не використовували з моменту повномасштабних штурмів, з жовтня місця. Оце вони вирішили спробувати, як кажуть, залетіти. Але були помічені, розбиті і повернулись до себе. Не вдається їм розгорнути потужний наступ", — розповів Сергій Волков.

Військовослужбовець додав, що попри втрати росіяни постійно знаходять резерви, перекидають сили з інших напрямків, і продовжують штурмувати українські позиції.

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