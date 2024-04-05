5 квітня 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища. Мітингують вже не вперше, бо бояться забруднення ґрунтових вод та виступають проти знищення лісу.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

На акцію зібралося кілька десятків людей. Вони тримають у руках плакати з надписами: "Полеглим — гідна пам'ять, а не могила у воді", "Вони загинули не за вирубку останніх лісів України", "Героїв треба поважати, ліс не можна вирізати".

Жителі села Мархалівка на Київщині мітингують проти будівництва Національного військового меморіального кладовища біля своєї території, 5 квітня 2024 р. Фото: Суспільне/Влада Прізова

Жителі села Мархалівка на Київщині мітингують проти будівництва Національного військового меморіального кладовища біля своєї території, 5 квітня 2024 р. Фото: Суспільне/Влада Прізова

Учасниця акції Людмила каже, що думку селян не врахували при виборі місця поховання. Для розчищення території під кладовище нині знищується ліс-молодняк. І це, за її словами, суперечить не лише українському законодавству, а й міжнародним зобов'язанням щодо відновлення екосистеми.

"У 2019 році Україна підписала і вступила в договір сталого розвитку ООН, там де 169 країн. І там кожна друга ціль говорить про те, що не можна знищувати ліс, не можна порушувати екосистему, не можна воду забруднювати, навпаки — треба очищувати.... Окрім того, у Земельному кодексі України чітко зазначено, що якщо виділяється земельна ділянка, вона не повинна суперечити інтересам сусідів. А землю цю віддали не запитавши громаду", — обурюється жінка.

Жителі села Мархалівка на Київщині мітингують проти будівництва Національного військового меморіального кладовища біля своєї території, 5 квітня 2024 р. Фото: Суспільне/Влада Прізова

Також мешканці села стверджують, що територією громади проходить смарагдова мережа — це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі. І зведення на цій мережі кладовища теж суперечить міжнародним стандартам.

Жителі села Мархалівка на Київщині мітингують проти будівництва Національного військового меморіального кладовища біля своєї території, 5 квітня 2024 р. Фото: Суспільне/Влада Прізова

До того ж, каже мешканка села Надія Коваленко, місцевість має складну систему підземних вод, поховання можуть забруднити все навкруги. А вирубка сосен може завдати катастрофічної школи не лише селу Мархалівка, а й навколишнім населеним пунктам.

"Посадовці запевняють, що не буде вирубатися увесь ліс, а лише 10%, але уявіть, сосни тут дуже старі, їм по 40-50 років. Сосна захищає одна одну, коли тут буревії, вони захищають наші домівки, якщо порушити кореневу систему і частину з них вирубати, навколишні дерева теж почнуть гинути й падати. Тепер про газони — якщо постелити газон він змінить кислотність ґрунту. І найголовніше: ґрунтові води. У моїх батьків вода стоїть у погребі, там можна рибу розводити. Якщо осушити територію, то вода зникне, а якщо ні, то тоді трупні яди потраплять у підземні ґрунтові води й будуть і нас в колодязях. І це стосується усіх навколишніх сіл", — заявила Надія Коваленко.

На акцію протесту приїхали й урядовці та представники місцевої влади, щоб переконати жителів у безпеці поховань.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у коментарі журналістам Суспільного запевнив, що більшість аргументів селян проти зведення військового кладовища — надумані. Зокрема, і щодо знищення смарагдової мережі.

"Проєкт зведення Національного військового кладовища вивчався й аналізувався фахівцями. Зокрема, інститутом екології. Той проєкт, який представлений, він не знищить смарагдову мережу", — стверджує урядовець.

До того ж за словами Олександра Краснолуцького, велика територія України входить у смарагдову мережу, зокрема, і населені пункти.

"Там живуть люди, проводиться різноманітна діяльність, засаджуються городи, навіть землі сільськогосподарського призначення, які щорічно обробляються, входять у смарагдову мережу, але це ж не значить, що вона знищується", — стверджує заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про побоювання мешканців щодо забруднення ґрунтових вод, урядовець сказав, що не готовий коментувати. За його словами, це питання досліджують гідрогеологи. Застережень допоки не виникало.

На мітинг прийшли й військовослужбовці, які підтримують зведення Національного меморіального військового кладовища.

Військові, які прийшли підтримати будівництво Національного військового меморіального кладовища під Києвом, 5 квітня 2024 р. Фото: Суспільне/Влада Прізова

"Ми прийшли підтримати централізоване поховання військових. У нас дуже часто виникають проблеми з тим, де поховати й влада цим займається і ми цьому сприяємо", — сказав чоловік у військовій формі, який представився військовослужбовцем, але не захотів назвати свого імені.

На уточнювальне запитання кореспондента Суспільного, чи підтримують будівництво кладовища саме на цьому місці, військовослужбовець відповідати не захотів.

Водночас інший військовослужбовець Антон сказав, що прийшов підтримати зведення військового кладовища саме на цьому місці.

"Ми підтримаємо ідею зведення тут централізованого військового кладовища, гідна Алея слави, де будуть поховані Герої, які полягли у боях, тому що є багато бійців з Донеччини, Луганщини, Маріуполя, які загинули і їх немає, де ховати. А вони заслуговують на гідне поховання, бо відали своє життя за незалежність України. І це місце чудово підходить, аби розмістити тут велику кількість бійців", — сказав боєць Антон.

Військовослужбовець вважає, що більшість людей вийшли на мітинг за гроші. І висловив припущення, що їм заплатили рієлтори або забудовники, які бояться, що після зведення на цій території кладовища, впаде у ціні нерухомість та земля.

Щоправда, такі слова військовослужбовця викликали обурення серед деяких учасників акції, які виступають проти зведення кладовища. З натовпу лунали вигуки "Не брешіть".

Тим часом поблизу села Мархалівка на Київщині вже розпочалися підготовчі роботи до зведення кладовища.

Під Києвом розчищають територію для зведення військового кладовища, 5 квітня 2024 року. Фото: Суспільне/Влада Прізова

На цьому кладовищі мають право бути поховані всі військовослужбовці, які захищали Україну з 2014 року.

Що відомо про створення Національного військового кладовища

На виконання доручення прем'єра Дениса Шмигаля 27 жовтня 2022 року Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора".

Екологи та активісти були проти розташування там меморіалу. У листопаді 2022 року на сайті Київради зареєстрували відповідну петицію, яку Київрада не підтримала.

У січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві національного військового кладовища замість Лисої гори.

Згодом Київська міська рада відвела ділянку в 8 гектарів комунального лісу на Броварському проспекті в Биківні. Однак частина території Биківнянського лісу досі повністю не досліджена і може містити ще не виявлені поховання. Тому швидко побудувати там меморіальне кладовище неможливо, заявили у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

У серпні 2023 року Кабмін змінив місце будівництва Національного військового меморіального кладовища. До 30 липня 2025 року цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

8 грудня Верховна рада підтримала в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

Згодом Кабмін ухвалив ключове рішення щодо його створення, а також затвердив порядок використання держкоштів. Мова про 515 млн гривень, які виділяються на будівництво та функціонування в 2024 році.