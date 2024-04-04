Володимира Синельника, якого підозрювали у наведенні російської ракети на піцерію "RIA" у Краматорську 27 червня 2023 року, суд визнав винним. Тоді загинули 13 людей, понад 60 були поранені. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розглядали в Самарському суді Дніпра.

Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця Краматорська у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Суспільне Донбас звернулось до адвоката, він відмовився коментувати рішення та відповідати на питання, посилаючись на те, що рішення суду не набрало чинності.

Перше судове засідання у справі. Фото: Владислав Уколов/Суспільне Донбас

Як розповіла Суспільному Донбас керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, слідчі встановили, що чоловік ще до повномасштабного вторгнення співпрацював з росіянами.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення він був завербований представниками головного управління генштабу збройних сил Росії і з початком активної фази війни він був розконсервований. Він отримав завдання перевірити чи працює кафе «РІА PIZZA» і чи є там відвідувачі. Він провів відеозйомку закладу харчування, а також автомобілях, що були припаковані поряд. І вже ввечері рашисти нанесли ракетний удар по кафе".

Наслідки ракетного удару по піцерії RIA у Краматорську 27 червня 2023 року. Фото: Національна поліція

Як додали у облпрокуратурі, завдання стояло також перевірити, чи у закладі військові. До чоловіка звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР" в день ракетного удару, 27 червня, уточнили в прокуратурі.

"Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram".

Що відомо про удар по піцерії "РІА" 27 червня у Краматорську

27 червня 2023 року армія РФ ударила ракетами "Іскандер" по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де були відвідувачі та працівники. Загинули 13 людей, 64 отримали поранення, повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі. Останньою, тринадцятою, жертвою стала письменниця Вікторія Амеліна.

Того ж дня СБУ затримала ймовірного навідника, пізніше йому вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 29 червня чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, 30 червня взяли під варту.

Перше підготовче засідання мало відбутись 8 лютого, але через відсутність повного складу суддів слухання перенесли на 21 лютого. Тоді чоловікові продовжили запобіжний захід на 60 діб.

Що відомо про обвинуваченого у корегуванні обстрілу по "RІА"

Чоловікові на момент затримання було 57 років, він — місцевий житель, працював на газотранспортному підприємстві, розповідала прокурор Донецької обласної прокуратури Аліна Дударєва.

На судовому засіданні Володимир Синельник заборонив показувати своє обличчя. Кадр з відео Суспільне Донбас

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