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Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
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Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок

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Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Наслідки обстрілу піцерії у Краматорську 27 червня 2023 року. Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Володимира Синельника, якого підозрювали у наведенні російської ракети на піцерію "RIA" у Краматорську 27 червня 2023 року, суд визнав винним. Тоді загинули 13 людей, понад 60 були поранені. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розглядали в Самарському суді Дніпра.

Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця Краматорська у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Суспільне Донбас звернулось до адвоката, він відмовився коментувати рішення та відповідати на питання, посилаючись на те, що рішення суду не набрало чинності.

Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Перше судове засідання у справі. Фото: Владислав Уколов/Суспільне Донбас

Як розповіла Суспільному Донбас керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, слідчі встановили, що чоловік ще до повномасштабного вторгнення співпрацював з росіянами.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення він був завербований представниками головного управління генштабу збройних сил Росії і з початком активної фази війни він був розконсервований. Він отримав завдання перевірити чи працює кафе «РІА PIZZA» і чи є там відвідувачі. Він провів відеозйомку закладу харчування, а також автомобілях, що були припаковані поряд. І вже ввечері рашисти нанесли ракетний удар по кафе".
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Наслідки ракетного удару по піцерії RIA у Краматорську 27 червня 2023 року. Фото: Національна поліція

Як додали у облпрокуратурі, завдання стояло також перевірити, чи у закладі військові. До чоловіка звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР" в день ракетного удару, 27 червня, уточнили в прокуратурі.

"Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram".

Що відомо про удар по піцерії "РІА" 27 червня у Краматорську

27 червня 2023 року армія РФ ударила ракетами "Іскандер" по центру Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де були відвідувачі та працівники. Загинули 13 людей, 64 отримали поранення, повідомляли в Донецькій обласній прокуратурі. Останньою, тринадцятою, жертвою стала письменниця Вікторія Амеліна.

Того ж дня СБУ затримала ймовірного навідника, пізніше йому вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 29 червня чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, 30 червня взяли під варту.

Перше підготовче засідання мало відбутись 8 лютого, але через відсутність повного складу суддів слухання перенесли на 21 лютого. Тоді чоловікові продовжили запобіжний захід на 60 діб.

Що відомо про обвинуваченого у корегуванні обстрілу по "RІА"

Чоловікові на момент затримання було 57 років, він — місцевий житель, працював на газотранспортному підприємстві, розповідала прокурор Донецької обласної прокуратури Аліна Дударєва.

Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
На судовому засіданні Володимир Синельник заборонив показувати своє обличчя. Кадр з відео Суспільне Донбас

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