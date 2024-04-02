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У Донецькій області зафіксували найвищу температуру, перевершивши рекорд 1983 року
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У Донецькій області зафіксували найвищу температуру, перевершивши рекорд 1983 року

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Побито температурний рекорд на Донеччині
Аномальна спека на Донеччині. Pixabay

У Донецькій області зафіксували новий температурний рекорд. Попередня найвища температура у цій порі року, була зафіксована 1983 році.

Про це повідомляє Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"За даними спостережень метеорологічної станції Покровськ Донецького регіонального центру з гідрометеорології, 29 березня максимальна температура повітря в Покровську перевищила на 0,4°С рекордне значення 1983 року", йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в Покровську було зафіксовано 24,1 градуса тепла.

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