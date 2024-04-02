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Допомагатимуть пораненим під час війни бійцям і цивільним: у Львові відкрили Центр відновлення слуху
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Допомагатимуть пораненим під час війни бійцям і цивільним: у Львові відкрили Центр відновлення слуху

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У львівському центрі "Superhumans" відкрили Центр відновлення слуху. Тут тестують пацієнтів, встановлюють слухові апарати чи за потреби скеровують на спеціалізовані операції.

Більше про це Суспільному розповіла лікарка-отоларингологиня Наталія Швець.

"Хочемо запровадити повний цикл лікування, діагностики й реабілітації слуху. Ми акцентуємо на тому чи є втрата слуху, чи є шуми, чи воно заважає, чи є можливість сприймати людську мову у шумному середовищі. Вони потрапляють на огляд до мене і що ми можемо знайти – як наслідок акубаротравми, перфорації барабанних перетинок. Тоді ці пацієнти готуються до оперативного втручання, для закриття барабанних перетинок", — каже Наталія Швець.

Олексій Божинський — нацгвардієць родом із Мирнограда на Донеччині. В нього комплексна травма: він втратив руку під час бойових дій на Запорізькому напрямку, відтоді ж у нього порушення слуху.

"Погано чути став. Ну там гучні звуки, товаришів, розмови не чув. Зараз більш-менш відновився слух", — каже Олексій.

Рівень його слуху контролюватимуть під час консультацій у центрі.

Прийом у Центрі відновлення слуху, 2 квітня 2024
Прийом у Центрі відновлення слуху, 2 квітня 2024. Суспільне Львів/Ірина Мочульська

Андрій Мелешко прийшов на апаратне обстеження слуху. В нього теж ампутована рука після поранення. В центрі він чекає на протез, паралельно зміг перевірити слух.

"Не чую дуже такі тихі звуки, але навіть по телефону розмовляю, то чую. Проводять обстеження, сказали ще через пів року знову до них приїхати, чи не потрібно мені буде апарат цей для слуху", — розповідає Андрій.

За даними реабілітаційного центру "Superhumans", близько 30% пацієнтів, які приходять до них на реабілітацію, мають ще супутні порушення слуху різних видів, адже під час бойових дій та вибухів можна травмувати барабанні перетинки. В Центрі відновлення слуху супроводжують пацієнтів опісля – допомагають адаптуватись до слухового апарату, контролюють, чи правильно його носить пацієнт. Центр відновлення слуху відкрили разом із громадською організацією "Відчуй" та за підтримки спонсорів.

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