НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
ТВАРИНИдовкілляПриродаРегіони

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Миколаївщині мисливці стежать за угіддями, аби вберегти їх для майбутніх сезонів полювання та відпочинку. Боротьба з браконьєрами — не єдина їхня робота.

Як відбувається збереження угідь дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Мисливець Віктор Монастирський заснував мисливсько-риболовне господарство. Зараз його ціль — не тварини, а пастки, які розставили браконьєри.

"Нещодавно ми зняли петлю. Браконьєри виставляють її в основному на цих доріжках, де пробігає дичина. До дерева привʼязують петлю. Дичина, яка потрапила — вже вирватись не може", — говорить Віктор Монастирський.

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
Петля, яку виставляють браконьєри. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Чоловік каже, можуть за день знайти до 50 таких петель. Іноді, щастить спіймати браконьєра "на гарячому".

"Ми складаємо протокол. Викликаємо поліцію, поліція конфісковує рушницю. Потім його до себе не візьме ні один колектив мисливський", — розповідає мисливець.

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
Мисливець Віктор Монастирський. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

За словами мисливця Сергія Черняєва, дбають про угіддя, аби зберегти їх для майбутніх сезонів полювання та відпочинку.

"Ми проводимо заходи з підгодовування дикого фазана, збереження і збільшення його популяції, а також популяції дикої куріпки. Всі ми віримо в нашу перемогу, обовʼязково вона настане", — говорить чоловік.

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
Годівничка . Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Тварин важливо підгодовувати напередодні періоду тиші, що триває з початку квітня до середини червня. Адже після його початку діяльність в угідді заборонена. Проте підгодовують тварин не лише зерновою сумішшю, але й так званими "солонцями", які в основному залишають на пнях.

В природному середовищі солі не досить багато. Тобто її знайти для диких тварин має певні складнощі. Тому сіль розкладаємо. Вона потрібна для того, щоб вони змогли її знайти і використати, крім мінералів, кальцію і поживних речовин інших, які потрібні тваринам для забезпечення їхньої життєдіяльності.

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
Солонець. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Ще одна важлива місія — боротьба зі сказом. Це дозволяє не тільки зберегти природу, але й убезпечити самих мисливців.

"Наприкінці листопада мисливці розкладають відповідну вакцину проти сказу: це такі брикети, в яких закладені ліки і які приваблюють хижих тварин, які схильні до розповсюдження сказу. Це і шакал, і лис, і бродячі кіт та собака", — говорить мисливець Черняєв.

З його слів, роль мисливців у допомозі природі — часто недооцінена суспільством.

"Протягом всього року тут робимо і ремізові поля, і свого часу висаджували топінамбур, щоб тут молодий кабан затримувався. І викладали віники, робили гнізда відповідні", — розповідає Сергій Черняєв.

Боротьба з браконьєрами та допомога природі. Історія мисливців з Миколаївщини
Мисливець Сергій Черняєв. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Полювання — це лише короткий проміжок протягом чотирьох місяців в році. Весь інший час — це кропітка і значна праця.

Зі слів Сергія, після сезону тиші чоловіки повернуться до своєї роботи. Він впевнений, що незабаром зможуть продовжити роботу спільно з мисливцями, які нині захищають Україну на фронті.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
олені
На в'їзді до Києва виявили контрабанду оленів: одна тварина загинула
водяні вужі, гадюки, Дніпро
У Дніпрі пік активності змій. Чи становлять вони небезпеку та як поводити себе, якщо побачили
Бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки
На Лиманщині бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки
Притулок тварини собаки їжа гроші допомога волонтери Добропілля Донецька область
"Двічі на тиждень витрати — лише на м'ясне". Притулок "Пес мокрий ніс" на Донеччині збирає гроші на їжу для собак
На початок