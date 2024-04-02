У Миколаївській області працює реабілітаційний центр для тварин "Прайд". Станом на друге квітня 2024 року там проживають собаки, коти, птиці, кози, кінь та вовкопес. Будівництво вольєрів, харчування та утримання фінансують українські фонди, іноземні донори й благодійники.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця реабілітаційного центру "Прайд" Кіра Жилкіна.

Кінь Кузьма в цьому реабілітаційному центрі майже місяць. З Херсонщини його евакуювали спільно з волонтерами зі згоди власника, який не міг утримувати тварину.

"Зараз буде дуже довгий період реабілітації, тому що тварина прийшла повністю виснажена. Голодна, тому це буде дуже довгий процес. Є свої проблеми зі шкірою, з копитами. Ну нічого, ми з цим впораємось. Ми його відгодуємо, поставимо на ноги. Дай Боже, щоб не було ніяких хронічних захворювань", — говорить Кіра Жилкіна.

Кінь Кузьма в реабілітаційному центрі для тварин. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

В окремому стійлі для коней перебувають дві кози — Марта та Білка. Їх також привезли з Херсонщини.

"Власники вимушені виїхати й вони звернулися по допомогу, щоб врятувати своїх тварин. Бо забрати їх з собою змоги немає. І вони звернулися до нас, щоб ми їх евакуювали", — каже керівниця реабілітаційного центру.

Евакуйовані з Херсонщини кози Марта та Білка. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

На території центру можна побачити вовкопса Вольфа. Його сюди привезли із Запоріжжя.

"Матір в нього вовчиця, батько в нас невідомий. Але пес дуже контактний, проходить дресуру. І от залишили його собі, бо не змогли відпустити. А його братики поїхали в Дніпро", — додала Кіра.

Вовкопес Вольф. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У вольєрах собаки різного віку, привезені з різних місць. Більшість з них евакуйовані з прифронтових населених пунктів. Спочатку їх лікують, стерилізують, вони адаптуються.

Собаки у вольєрі. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Після чого починається процес прилаштування. Зазвичай, або через соцмережі, або на виставках-прилаштуваннях. Є собаки, яких знайшли на вулиці напівживими.

"Привезли до нас три дні тому. У місті люди знайшли її. Вона йшла хиталася. Собака була повністю зневоднена, тому що кидалася навіть на воду", — розповідає Кіра.

Пес, якого знайшли на вулиці. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

П’ятнадцять років на території центру живе самиця віслюка. Це перша евакуйована сюди тварина.

Самиця віслюка у центрі для тварин. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Також є облаштовані місця для поранених птиць. Зі зламаними крилами потрапив лебідь та кілька качок. На волю їх не відпускають, бо неадаптовані для проживання в диких умовах, каже Жилкіна.

Птахи у центрі для тварин. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Пік надходження тварин до центру припав на підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року, пояснює Кіра.

"Ми їх приймали цілодобово. Вночі, вдень, постійно. За нашими підрахунками, по базі даних, що ми вели, пройшло понад 2000 тварин за два тижні. У перший же день в нас було близько 150 собак і котів", — згадує керівниця реабілітаційного центру "Прайд".

Кіт у центрі для тварин. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Коти живуть переважно у волонтерів вдома. На території центру є спеціальне приміщення, де ізолюють невеликих тварин на час лікування, розповіла Кіра Жилкіна.

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