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У трьох громадах Миколаївщини змінили тривалість комендантської години
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У трьох громадах Миколаївщини змінили тривалість комендантської години

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На території Очаківської, Чорноморської та Куцурубської об'єднаних територіальних громад, що на Миколаївщині, з першого квітня 2024 року комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. Відповідне розпорядження підписав військовий комендант оборони міста Очакова.

Про це йдеться на сторінці Очаківської міської ради.

У відомстві повідомили, на території зазначених громад продовжує діяти режим світломаскування.

Окрім цього, людям не можна перебувати на узбережжі.

"Заборонити функціонування пляжів, інших об'єктів рекреаційного та туристичного призначення, використання човнів та здійснення рибної ловлі, перебування людей вздовж узбережжя міста Очаків, Очаківської міської територіальної громади, Чорноморської об'єднаної територіальної громади, Куцурубської об'єднаної територіальної громади", — йдеться у розпорядженні.

Розпорядження військового коменданта оборони міста Очаків.
Розпорядження військового коменданта оборони міста Очаків. Фото: Очаківська міська рада/Facebook

Також в населених пунктах Очаківської, Чорноморської та Куцурубської об'єднаних територіальних громад заборонили організацію масових заходів з першого до дев'ятого травня 2024 року.

Що відомо

  • На Миколаївщині у більшості громадах з першого грудня 2022 року комендантська година триває з 00:00 до 05:00.

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