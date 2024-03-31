Дві ракети по Селидовому та "С-300" по Миколаївці: обстріли Донеччини за добу

Російські окупаційні війська 30 березня обстріляли чотирнадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 46 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом минулої доби Донеччина витримала 1501 обстріл. Красногорівку окупанти обстріляли з артилерії — вбили чоловіка та жінку, ще одна жінка зазнала травм. Два приватних будинки пошкоджено. У Кураховому російські війська поранили трьох мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у Костянтинівці під російським обстрілом опинився приватний сектор, де поранень зазнала одна людина та пошкоджені шість осель, а дві ракети "С-300" російські військові спрямували на Селидове, де руйнувань зазнали 15 приватних будинків.

В селі Миколаївка обстрілом із ЗРК "С-300" пошкоджені три домівки, два трактори, комбайн, вантажівка, внаслідок артилерійського удару в Українську постраждали два багатоквартирних будинки та шість гаражів, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 30 березня:

Гірник,

Костянтинівка,

Красногорівка,

Курахове,

Новогродівка,

Селидове,

Українськ,

Часів Яр,

Желанне,

Курахівка,

Очеретине,

Богоявленка,

Ізмайлівка,

Миколаївка.

Руйнувань зазнали:

27 житлових будинків,

гуртожиток,

підприємство,

господарські споруди,

гаражі,

транспорт,

електромережі.

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