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Російські окупанти обстріляли Красногорівку, дві людини загинули, одна дістала поранення
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Російські окупанти обстріляли Красногорівку, дві людини загинули, одна дістала поранення

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Росіяни вбили двох людей у Красногорівці
Красногорівка, грудень 2023 року. Фото: поліція Донеччини

Російські війська завдали удару по місту Красногорівка на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули дві людини, ще одна — дістала поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"30 березня 2024 року російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою. Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що 50-річна донька загиблого зазнала дістала осколкові поранення та мінно-вибухову травму, її доставили до лікарні.

Також за даними прокуратури, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. НА момент російського удару вона знаходилась у власній оселі.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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