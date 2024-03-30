Російські військові 30 березня завдали ударів по містах Курахове та Костянтинівка на Донеччині. Четверо людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та лінія електромережі.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Російські війська вдарили з артилерії по Кураховому. Російські снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають місцеві. Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення", — йдеться у повідомленні.

Також за даними прокуратури, російська армія зі ствольної артилерії обстріляла приватний сектор міста Костянтинівка. Поранення дістала 75-річна жінка, її доставлено до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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