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Російські військові обстріляли Курахове та Костянтинівку на Донеччині — четверо людей поранені
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Російські військові обстріляли Курахове та Костянтинівку на Донеччині — четверо людей поранені

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Росіяни обстріляли Курахове та Костянтинівку
Наслідки обстрілів у Курахівській громаді на Донеччині. Фото: Роман Падун/Facebook

Російські військові 30 березня завдали ударів по містах Курахове та Костянтинівка на Донеччині. Четверо людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та лінія електромережі.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Російські війська вдарили з артилерії по Кураховому. Російські снаряди поцілили по житлових будинках, де мешкають місцеві. Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на території своїх домогосподарств, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення", — йдеться у повідомленні.

Також за даними прокуратури, російська армія зі ствольної артилерії обстріляла приватний сектор міста Костянтинівка. Поранення дістала 75-річна жінка, її доставлено до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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