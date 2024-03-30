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На Миколаївщині на пожежі загинула людина, ще одну врятували — ДСНС
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На Миколаївщині на пожежі загинула людина, ще одну врятували — ДСНС

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Рятувальники гасять пожежу
Машина рятувальників на гасінні пожежі. Миколаївщина, 30 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаївській області протягом доби виникло шість пожеж, із них чотири — у житлі. У Березнегуватській громаді у своєму будинку загинула людина, у селищі Казанка врятували чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За інформацією надзвичайників, зранку 29 березня в селі Мурахівка Березнегуватської територіальної громади Баштанського району в житловому будинку виникла пожежа.

"Телефонував сусід, який побачив щільний дим з помешкання. Рятувальники по прибуттю здійснили розвідку та в задимленій кімнаті виявили тіло загиблого чоловіка 1962 року народження. Пожежу ліквідували на незначній площі", — йдеться у повідомленні.

Також 30 березня зайнявся дах приватного житлового будинку в селищі Казанка Баштанського району.

"Вогнеборці, які прибули за адресою на вулиці Едуарда Лиса, вивели з щільно задимленої будівлі господаря. Карета швидкої допомоги його доставила до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідували на площі 37 квадратних метрів", — повідомили у ДСНС.

Крім того, зранку 30 березня у Миколаєві зайнялись перекриття житлового будинку на вулиці Мала Морська. Рятувальники загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів.

Загалом, за інформацією ДСНС, до роботи залучали 24 рятувальника та всім машин, працювали аварійні бригаді АТ “Миколаївгаз” та “Миколаївобленерго”.

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