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Отримав поранення внаслідок детонації. Житель Малої Олександрівки Херсонщини підірвався на вибухівці армії РФ
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Отримав поранення внаслідок детонації. Житель Малої Олександрівки Херсонщини підірвався на вибухівці армії РФ

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У Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав поранення. Його доправили до лікарні. Медики надають травмованому необхідну допомогу.

"Наголошуємо про небезпеку мін на деокупованих територіях. Дотримуйтесь правил: утримуйтесь від поїздок до лісу, уникайте ґрунтових доріг та узбіч. Всюди, де тривали бойові дії, може ховатись російська вибухівка. Якщо побачили предмет, ззовні схожий на боєприпас, одразу телефонуйте на спецлінії "101" або "102", — йдеться у дописі.

Що відомо про обстріли Херсонської області 28 березня 2024 року

Близько четвертої години ранку російські військові обстріляли Херсон. Снаряди влучили в будівлю державного університету. В будівлі головного корпусу вишу велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Вдень російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, двох травмованих пасажирів доправили до лікарні. Пошкоджена тролейбусна контактна мережа — рух електротранспорту у місті зупинено.

Зранку російські військові атакували з безпілотників Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги.

Згодом армія РФ вдруге скинула вибухівку з дрона на Берислав. Двоє людей поранені. Обох у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Російські військові атакували Антонівку. Поранений 61-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він госпіталізації він відмовився.

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