Близько четвертої години ранку 28 березня російські військові обстріляли Херсон. Снаряди влучили в будівлю державного університету.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Він додав, що в будівлі головного корпусу вишу велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.
Як розповів Суспільному ректор ХДУ Олександр Співаковський, є влучання в факультет, на якому викладали біологію, хімію та географію.
"Нічого військового у нас нема і не могло бути. Російські військові обстрілюють та воюють з мирним університетом. Є руйнування. Три аудиторії пошкоджені, комісія працює, щоб зрозуміти масштаби. Головне, щоб не було пошкодження, які з плитами — це ключовий момент. Це були наші сучасні аудиторії, в яких викладали хімію, біологію і географію", — говорить Співаковський.
Що відомо про пошкодження Херсонського державного університету через російські обстріли
3 січня 2024 року наслідок чергового російського обстрілу пошкоджена єдина в Херсоні обсерваторія державного університету.
1 січня 2023 року російські снаряди влучили у басейн та будівлю академічного ліцею при Херсонському державному університеті.
Один зі снарядів під час ранкового російського обстрілу 12 жовтня 2023 року влучив у будівлю Херсонського державного університету. Він пробив дах над актовою залою.
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