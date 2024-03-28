Близько четвертої години ранку 28 березня російські військові обстріляли Херсон. Снаряди влучили в будівлю державного університету.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що в будівлі головного корпусу вишу велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Діра в будівлі університету після обстрілу РФ, Херсон, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Як розповів Суспільному ректор ХДУ Олександр Співаковський, є влучання в факультет, на якому викладали біологію, хімію та географію.

Одна зі зруйнованих російськими снарядами аудиторій в ХДУ, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Нічого військового у нас нема і не могло бути. Російські військові обстрілюють та воюють з мирним університетом. Є руйнування. Три аудиторії пошкоджені, комісія працює, щоб зрозуміти масштаби. Головне, щоб не було пошкодження, які з плитами — це ключовий момент. Це були наші сучасні аудиторії, в яких викладали хімію, біологію і географію", — говорить Співаковський.

Що відомо про пошкодження Херсонського державного університету через російські обстріли

3 січня 2024 року наслідок чергового російського обстрілу пошкоджена єдина в Херсоні обсерваторія державного університету.

1 січня 2023 року російські снаряди влучили у басейн та будівлю академічного ліцею при Херсонському державному університеті.

Один зі снарядів під час ранкового російського обстрілу 12 жовтня 2023 року влучив у будівлю Херсонського державного університету. Він пробив дах над актовою залою.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.