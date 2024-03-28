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Мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини: внаслідок обстрілу Антонівки на Херсонщині є поранений
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Мінно-вибухова травма та уламкове поранення спини: внаслідок обстрілу Антонівки на Херсонщині є поранений

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Херсонщина, Антонівка, будинок, обстріл
Пошкоджений будинок після російських обстрілів, Херсонщина, 22 березня 2024 року. Поліція Херсонщини/Telegram

28 березня 2024 року російські військові атакували Антонівку на Херсонщині. Поранений 61-річний чоловік.

Про це повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.

У пораненого чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини. Травмованому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився, йдеться у повідомленні.

Вдень 28 березня 2024 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, поранені двоє пасажирів.

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