Зранку 28 березня 2024 року російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За його інформацією, внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу.
Що відомо про обстріли Херсонщини 27 березня 2024 року
Близько 15:00 27 березня 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель.
Російські війська 27 березня обстріляли село Михайлівка Бериславського району, загинула людина.
Російські війська зранку 27 березня обстріляли Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.
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