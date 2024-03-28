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Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині: поранені двоє людей
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Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині: поранені двоє людей

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Зруйновані будинки, Берислав, Херсонщина
Зруйновані обстрілами РФ будинки у Бериславі, Херсонщина, лютий 2024 року. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Російські війська вдруге за 28 березня скинули вибухівку на Берислав Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Один з поранених — 55-річний чоловік отримав вибухову травму та множині уламкові поранення ноги. Другий — 43-річний місцевий житель — контузію, черепно-мозкову травму, поранення голови та ноги, йдеться в повідомленні.

Обох травмованих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, повідомили в ОВА.

Раніше в ОВА повідомили, що вранці 28 березня російські військові атакували Берислав дронами. Поранений 38-річний місцевий житель.

Що відомо про обстріли Херсонщини 27 березня 2024 року

Близько 15:00 27 березня 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель.

Російські війська 27 березня обстріляли село Михайлівка Бериславського району, загинула людина.

Російські війська зранку 27 березня обстріляли Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.

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