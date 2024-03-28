Російські військові обстріляли таксі у Херсоні: є загиблий та поранені

Вдень 28 березня 2024 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Є загиблий та поранені.

Про це в Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, загинув водій таксі, травмованих пасажирів доправили до лікарні.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок денного обстрілу поранені двоє людей. 37 річний чоловік сам звернувся до лікарів за допомогою, з мінно-вибуховою травмою ушпиталили 39-річну жінку.

Також Роман Мрочко повідомив, що російськими обстрілами пошкоджена тролейбусна контактна мережа — рух електротранспорту у місті зупинено.

Як повідомили в прокуратурі, армія РФ обстріляла Херсон близько 15:20. Водій таксі загинув на місці, двоє пасажирів отримали поранення.

"Рятувальникам довелось деблокувати травмованих з автівки. Кількість травмованих уточнюється. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення РФ законів та звичаїв війни", — повідомили в прокуратурі.

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