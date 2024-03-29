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15 разів атакували безпілотниками та обстрілювали артилерією. Війська РФ вдарили по Нікопольському району
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15 разів атакували безпілотниками та обстрілювали артилерією. Війська РФ вдарили по Нікопольському району

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обстріл, Нікополь
Наслідки обстрілу військами РФ Нікопольщини, 29 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Війська РФ 15 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровщини. Били дронами-камікадзе та скинули снаряд з БпЛА. Також район обстріляли з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські війська поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. У Мирівській громаді загинув чоловік. Ще один – поранений.

Загалом в районі пошкоджені 12 приватних будинків, авто. Зачепило лінію електропередач.

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