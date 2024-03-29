Війська РФ 15 разів атакували безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровщини. Били дронами-камікадзе та скинули снаряд з БпЛА. Також район обстріляли з важкої артилерії.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, російські війська поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. У Мирівській громаді загинув чоловік. Ще один – поранений.
Загалом в районі пошкоджені 12 приватних будинків, авто. Зачепило лінію електропередач.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро