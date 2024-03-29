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Через атаку дрона-камікадзе на Нікопольщині загинула людина
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Через атаку дрона-камікадзе на Нікопольщині загинула людина

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Автівка, влучання дрона, Нікопольщина
Автівка, в яку влучив дрон, 29 березня 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Через атаку дрона-камікадзе в Нікопольському районі Дніпропетровщини 29 березня загинув 39-річний чоловік. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ще один чоловік, 43 років, поранений. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Безпілотник поцілив в автівку, повідомив посадовець.

Що відомо про обстріли Нікопольщини 28 і 29 березня

Через атаку на Нікополь, яка сталася надвечір 28 березня, пошкоджено санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. У ніч на 29 березня армія РФ вдарила по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищено магазин, пошкоджено павільйон з ремонту одягу. Загиблих і поранених немає.

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