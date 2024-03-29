НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Аналітик Антон Муравейник: "Ми програємо, якщо не вирішимо три моменти"
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуВійнаЗброя і технології

Аналітик Антон Муравейник: "Ми програємо, якщо не вирішимо три моменти"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
"Повернись живим" Антон Муравейник інтерв'ю Ремовська
Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник під час інтервʼю Суспільному, 25 березня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник вважає, що Україна програє, якщо не розв'яже три питання: неспроможність держави зібрати людей для ведення бойових дій, тотальне виснаження ЗСУ і нерозуміння в населення, що вже не буде так, як було до війни.

Про це він сказав у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".

"Я думаю, що ми зараз перебуваємо в місці і етапі, коли чітко вираженими є кілька моментів. З одного боку, військо виснажене. Це факт. У нас не відбувається достатнього рівня мобілізації, щоби замінити людей, які вже понад два роки перебувають у зоні бойових дій", — пояснив перше нагальне питання Муравейник.

Другий факт, на думку аналітика, полягає в тому, що у держави на сьогодні не вистачає спроможностей до акумулювання достатнього рівня людського ресурсу для ведення бойових дій.

Третя проблема в тому, що більшість людей тотально не готові до того, що вже не буде того життя, яке в них було раніше.

"У більшості населення України стадія неприйняття. Вони тримаються всіма силами за минуле життя. Минулого життя вже не буде, ми його не повернемо. Життя буде тепер інакшим. Але це дуже сильно стримує людей — не тільки доєднуватися до Збройних сил, це загалом про готовність до того, що буде далі. Бо далі буде складно. Якщо ми не вирішимо ці три моменти, то ми скоріше програємо. І ми до цього впевнено ідемо, на жаль. На фронті ситуація дуже непроста", — підсумовує Антон Муравейник.

Він вважає негативним чинником те, що так довго не приймають новий закон про мобілізацію. Люди на фронті виснажені, Муравейник знає це від колег, які постійно відвідують зону бойових дій. Що довше бійці ЗСУ будуть у таких умовах, то складніше їм буде повернутися у цивільне життя.

Повну версію інтерв'ю читайте на сайті Суспільного та дивіться на нашому YouTube.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що нині не йдеться про 500 тисяч додаткових мобілізованих. Завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Нова система сповіщення для Кременчука
У Кременчуці хочуть замовити автоматизовану систему сповіщення на майже 90 мільйонів гривень
Українські бійці готуються до запуску БПЛА Poseidon H10 поблизу Бахмута 26 березня 2024
Атаки росіян в бік Часового Яру, Сили оборони уразили корабель "Костянтин Ольшанський" в Криму — тиждень на фронтах
"Повернись живим" Антон Муравейник
Муравейник розповів, чи ефективні рейди РДК і чому в північних областях тепер нестабільна ситуація
ДСНС рятувальники Київ 25 березня обстріл
Міжнародний Реєстр збитків почне працювати 2 квітня: які категорії там будуть
На початок