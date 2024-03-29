Аналітик Антон Муравейник: "Ми програємо, якщо не вирішимо три моменти"

Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник вважає, що Україна програє, якщо не розв'яже три питання: неспроможність держави зібрати людей для ведення бойових дій, тотальне виснаження ЗСУ і нерозуміння в населення, що вже не буде так, як було до війни.

Про це він сказав у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".

"Я думаю, що ми зараз перебуваємо в місці і етапі, коли чітко вираженими є кілька моментів. З одного боку, військо виснажене. Це факт. У нас не відбувається достатнього рівня мобілізації, щоби замінити людей, які вже понад два роки перебувають у зоні бойових дій", — пояснив перше нагальне питання Муравейник.

Другий факт, на думку аналітика, полягає в тому, що у держави на сьогодні не вистачає спроможностей до акумулювання достатнього рівня людського ресурсу для ведення бойових дій.

Третя проблема в тому, що більшість людей тотально не готові до того, що вже не буде того життя, яке в них було раніше.

"У більшості населення України стадія неприйняття. Вони тримаються всіма силами за минуле життя. Минулого життя вже не буде, ми його не повернемо. Життя буде тепер інакшим. Але це дуже сильно стримує людей — не тільки доєднуватися до Збройних сил, це загалом про готовність до того, що буде далі. Бо далі буде складно. Якщо ми не вирішимо ці три моменти, то ми скоріше програємо. І ми до цього впевнено ідемо, на жаль. На фронті ситуація дуже непроста", — підсумовує Антон Муравейник.

Він вважає негативним чинником те, що так довго не приймають новий закон про мобілізацію. Люди на фронті виснажені, Муравейник знає це від колег, які постійно відвідують зону бойових дій. Що довше бійці ЗСУ будуть у таких умовах, то складніше їм буде повернутися у цивільне життя.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що нині не йдеться про 500 тисяч додаткових мобілізованих. Завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.