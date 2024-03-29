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Головнокомандувач армії США оцінив можливість Росії розпочати новий наступ проти України
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Головнокомандувач армії США оцінив можливість Росії розпочати новий наступ проти України

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Чарльз Браун
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун. AP/Susan Walsh

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун поставив під сумнів здатність РФ організувати новий великий наступ проти України.

Про це генерал повідомив у коментарі Defence One.

"Не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося минулого року", — зазначив Браун.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів підкреслив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систем озброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні.

"І, як я б сказав, це майже м'ясорубка", — наголосив американський генерал.

Водночас Браун закликав до швидкого схвалення оборонної допомоги Україні з боку США, адже існує варіант, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу в майбутньому.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Водночас вказав, що РФ, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися у травні або червні.

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