Про мобілізацію 500 тисяч людей наразі не йдеться — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"За рахунок перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ЗСУ ця цифра (500 тис. резервістів — ред.) була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців. Наразі ми переглядаємо чисельність і кількість окремих частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їх діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", — пояснив головком ЗСУ.

Водночас він підкреслив, що у такому уточненні функцій частин та їх особового складу варто утримуватися "від крайнощів", оскільки у будь-яких арміях світу є частини, які не беруть участі у бойових діях, а займаються забезпеченням бойових підрозділів.

"Це (забезпечення — ред.) не менш важлива частина роботи. Війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників — це війна на виснаження, війна логістики. Тож, значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок в ефективність бойових дій", — сказав генерал.

При цьому, за словами Сирського, для ротації поповнення лав ЗСУ необхідне, адже багато військових частин і підрозділів потребують відновлення й відпочинку.

"Треба виходити з того, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті, хто прийшли до ТЦК у лютому 2022 року — ці люди потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це об’єктивна необхідність. І таких частин чимало", — сказав головком ЗСУ.

Він додав, що ротація військових частин на лінії фронту вже розпочалася і тому для забезпечення цього процесу потрібні люди.

"Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював – від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла", — сказав Сирський.

Генерал зауважив, що процес поповнення численності армії не обмежується лише діяльністю ТЦК. Він охоплює цілий комплекс питань, включаючи навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Держава має піклуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації.

"Українці продовжують йти захищати свою країну, в тому числі повертаючись з-за кордону. Ми маємо багато добровольців, і це не перебільшення. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх вирішити", — сказав він.

Головком ЗСУ також зазначив, що ті чоловіки, які приходять до армії за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт, а лише в окремих випадках.

"За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", — сказав Сирський.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський казав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.