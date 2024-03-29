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Пошкоджені житлові будинки й приміщення басейну — Тюрін про обстріл Хмельниччини
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Пошкоджені житлові будинки й приміщення басейну — Тюрін про обстріл Хмельниччини

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На Хмельниччини внаслідок масованого ракетного обстрілу, який вранці 29 березня завдали російські військові, в громадах області є пошкодження.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, загалом пошкоджено шість приватних будинків в громадах області.

Пошкоджені житлові будинки й приміщення басейну — Тюрін про обстріл Хмельниччини
Вибухова хвиля пошкодила стелю в приватному будинку, 29 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Також, за словами Сергія Тюріна, зафіксовано пошкодження приміщення басейну дитячого табору. Побиті вікна та дахи.

Пошкоджені житлові будинки й приміщення басейну — Тюрін про обстріл Хмельниччини
Скло, яке вибило з вікон вибуховою хвилею, 29 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Травмованих внаслідок російського обстрілу Хмельниччини немає, сказав Сергій Тюрін. На місці наразі працюють всі відповідні служби, додав посадовець.

Що відомо про обстріл Хмельниччини 29 березня 2024 року

  • Уночі й вранці 29 березня у Хмельницькій області та місті під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
  • На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили три російські цілі.

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