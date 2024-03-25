Вибухи на Хмельниччині 29 березня: що відомо

Уночі 29 березня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 00:30, було чути звуки вибухів. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, на Хмельниччині було збито три російські цілі.

"Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає. Дякую нашим ЗСУ", — написав посадовець.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА на Хмельниччину о 01:05.

О 05:16 Повітряні сили повідомили про рух ракет на Хмельницький. Згодом мешканці міста чули звуки вибухів.

Повітряна тривога закінчилась о 06:09.

Зранку 29 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 58 шахедів та 26 ракет.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.