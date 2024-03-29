Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з міжнародними партнерами.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на тлі чергового масованого обстрілу України з боку Росії вночі 29 березня.

"Цієї ночі Росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", — сказав очільник уряду.

Він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити життя українців.

Своєю чергою у Міненерго розповіли, що вночі Росія обстріляла об’єкти теплової генерації на Дніпропетровщині, а також завдала удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, внаслідок чого є пошкодження обладнання.

"Внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання. Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, споживачі (залізниця без збоїв в русі потягів, об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість, населення)", — йдеться у повідомленні.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.