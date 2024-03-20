Цифра зменшується. З Курахівської громади необхідно примусово евакуювати 13 дітей

У чотирьох населених пунктах Успенівського старостинського округу Курахівської громади, що на Донеччині, лишаються 13 дітей, яких необхідно евакувати у примусовий спосіб.

Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Продовжуємо евакуацію. Ми працюємо", — розказав очільник МВА.

Станом на 15 березня, у населених пунктах округу лишались 22 дитини, розповідав раніше Суспільному Роман Падун. З моменту запровадження механізму необхідно було вивезти 28 неповнолітніх.

До повномасштабного вторгнення у Курахівській громаді проживала 41 тисяча людей, наразі лишаються близько 14 тисяч, зокрема понад тисяча дітей. Станом на 13 березня у громаді були 1028 дітей.

"В Донецькій області триває обов'язкова евакуація з початку повномасштабної війни. І з деяких населених пунктів, таких як Курахівська громада, Торецька, Мар'їнська громада триває примусова евакуація вже декілька місяців. Якщо буде активізація ворога по деяких населених пунктах, якщо ворог буде вести активну фазу війни й просуватися, теж будемо вводити примусову евакуацію й вивозити дітей", — сказав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

За його словами, загалом у населених пунктах, які розташовані вздовж лінії розмежування, влада вводить примусову евакуацію дітей.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з Курахівської громади

7 березня у чотирьох населених пунктах Курахівської громади оголосили примусову евакуацію дітей із батьками.

Як розповідав Роман Падун, евакуюють 28 дітей з чотирьох населених пунктів: з Успенівки, Ганнівки, Веселого Гаю та Трудового.

15 березня в окрузі лишались 22 дитини, станом на 20 березня у населених пунктах залишаються 13 неповнолітніх.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня 2023 року.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;

Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;

Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;

Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;

Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;

Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;

Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;

Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;

Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;

Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;

Часів Яр;

Авдіївка.

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