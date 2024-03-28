29 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді 1,9 млн грн застави для депутата Сумської обласної ради Володимира Поцелуєва, який одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медзакладу. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що прокурор САП не погоджується із застосуванням саме такого запобіжного заходу та оскаржить його в суді апеляційної інстанції. Адже прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

У ВАКС повідомили, що підозрюваного звільнили з-під варти в залі судового засідання. Він зобовʼязаний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує детективу, прокурору, слідчому судді.

Чоловіка підозрюють у хабарництві разом з іншим депутатом — Магомедом-Шаріпом Галаєвим. За версією обвинувачення, Галаєв та Поцелуєв пропонували неправомірну вигоду – 100 тис. доларів США начальнику Сумської МВА Олексію Дрозденку за те, аби він посприяв об'єднанню двох медзакладів. Окрім 100 тисяч доларів Дрозденку пропонували давати відсотки від фінансування об'єднаних лікарень. Головою двох об'єднаних лікарень, за версією депутатів, мав стати Володимир Поцелуєв, який зараз працює директором лікарні Святого Пантелеймона.

Що відомо про затримання двох депутатів Сумської обласної ради 26 березня правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП. 27 березня депутатам повідомили про підозру. 28 березня депутату Сумської облради Магомеду-Шаріпу Галаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. Що відомо про об'єднання лікарень у Сумах У Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.

У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.

За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.

16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

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