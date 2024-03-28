НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Депутата Сумської облради Поцелуєва, якого підозрюють у хабарництві, відпустили під заставу 1,9 млн грн
КОРУПЦІЯВАКССАПНАБУДЕПУТАТРегіони

Депутата Сумської облради Поцелуєва, якого підозрюють у хабарництві, відпустили під заставу 1,9 млн грн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

29 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід у вигляді 1,9 млн грн застави для депутата Сумської обласної ради Володимира Поцелуєва, який одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медзакладу. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що прокурор САП не погоджується із застосуванням саме такого запобіжного заходу та оскаржить його в суді апеляційної інстанції. Адже прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

У ВАКС повідомили, що підозрюваного звільнили з-під варти в залі судового засідання. Він зобовʼязаний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує детективу, прокурору, слідчому судді.

Чоловіка підозрюють у хабарництві разом з іншим депутатом — Магомедом-Шаріпом Галаєвим. За версією обвинувачення, Галаєв та Поцелуєв пропонували неправомірну вигоду – 100 тис. доларів США начальнику Сумської МВА Олексію Дрозденку за те, аби він посприяв об'єднанню двох медзакладів. Окрім 100 тисяч доларів Дрозденку пропонували давати відсотки від фінансування об'єднаних лікарень. Головою двох об'єднаних лікарень, за версією депутатів, мав стати Володимир Поцелуєв, який зараз працює директором лікарні Святого Пантелеймона.

Що відомо про затримання двох депутатів Сумської обласної ради

26 березня правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП.

27 березня депутатам повідомили про підозру.

28 березня депутату Сумської облради Магомеду-Шаріпу Галаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Що відомо про об'єднання лікарень у Сумах

  • У Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.
  • У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.
  • За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.
  • 16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Анатолій Орловський
Антикорсуд виніс вирок ексзаступнику Одеського міського голови
Посадовиця держпідприємства
На Одещині посадовицю держпідприємства підозрюють в отриманні хабаря
Магомед-Шаріп Галаєв та Володимир Поцелуєв
Що відомо про сумських депутатів Галаєва та Поцелуєва, яких підозрюють у хабарництві
прокуратура
У посадовця Київської митниці знайшли необґрунтовані активи на понад 8,6 млн грн
На початок