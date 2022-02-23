Сумську клінічну лікарню №5 приєднали до лікарні "Святого Пантелеймона"

23 лютого на засіданні сесії Сумської міської ради депутати проголосували за приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона".

За це проголосували 25 депутатів. 5 не голосували. 2 були проти. Рішення прийняли без обговорення. Ініціювали питання" Опозиційна платформа за життя".

В.о начальника управління охорони здоров’я Степан Пак коментувати об’єднання не став. Бо сказав, що не займався цим питанням. Начальниця управління Олена Чумаченко зараз у відпустці.

Проти реорганізації голосували "Сила і честь". Депутат фракції Андрій Кисіль сказав, що не підтримали таке рішення через те, що може бути скорочення персоналу і ліжко-місць.

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