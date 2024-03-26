26 березня у Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. доларів США намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП.

Гроші. Фото: НАБУ

За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Чоловіків затримали одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів — 50 тис. дол. США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Затримання депутатів у Сумах. Фото: СБУ

Суспільне зателефонувало до начальника МВА Олексія Дрозденка, він сказав: "Поки триває слідство, без коментарів".

Нагадаємо, у Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.

У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.

За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.

16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

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