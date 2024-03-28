28 березня у Києві у Вищому антикорупційному суді депутату Сумської обласної ради Магомеду-Шаріпу Галаєву, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 24 травня 2024 року, із правом внесення застави у 3 млн 28 тис. грн.

Судове засідання транслювалося у прямому ефірі на YouTube каналі ВАКСу.

Сторона обвинувачення просила у суду для Магомеда-Шаріпа Галаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та розмір застави у 10 млн грн. Адвокат клопотав про домашній арешт із застосуванням засобів контролю або особисту поруку. Взяти на поруки підозрюваного зголосилися депутати Володимир Войтенко і Дмитро Хандурін та сини Галаєва: Расул Магомед-Шарипович та Рустам Магомед-Шарипович.

Після нарадчої кімнати слідча суддя повідомила рішення: "Клопотання старшого детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати стосовно підозрюваного Магомеда-Шаріпа Галаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 24 травня 2024 року включно. Визначити заставу у розмірі 3 млн 28 тис. грн".

Якщо за Галаєва внесуть кошти і його відпустять з-під варти, він повинен буде прибувати за першою вимогою правоохоронців, не виїжджати з міста Суми без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним Поцелуєвим та свідком Дрозденком, а також здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

27 березня Магомеду-Шаріпу Галаєву разом зі ще одним депутатом облради – Володимиром Поцелуєвим, повідомили про підозру у наданні хабаря начальнику Сумської міської військової адміністрації Олексію Дрозденку.

За версією обвинувачення, Галаєв та Поцелуєв пропонували неправомірну вигоду – 100 тис. доларів США. Депутати спершу пропонували начальнику військової адміністрації не заперечувати про їхні судові позови щодо скасування рішення про необ'єднання двох лікарень міста – № 5 і Святого Пантелеймона. Згодом, за словами прокурора, депутати запропонували Дрозденку самому скасувати рішення про неприєднання лікарні № 5 до клінічної лікарні Святого Пантелеймона. Окрім 100 тисяч доларів, Дрозденку пропонували давати відсотки від фінансування об'єднаних лікарень. Головою двох об'єднаних лікарень, за версією депутатів, мав стати Володимир Поцелуєв.

Представник сторони захисту сказав, що три особи розмовляли про одні й ті ж речі — погоджувались і узгоджували питання. "І різниця між ними в тому, хто написав заяву. 12 січня написав заяву Дрозденко і він заявляв, що йому пропонують гроші за неперешкоджання у рішенні", – наголосив адвокат. "Зараз ми бачимо ситуацію, де є злочин і злочин має певний предмет і певні ознаки. Далі, якщо цей злочин видозмінився, то ми вважаємо, що це є новим злочином. Клопотання прокурора — в ньому вбачається, що питання є спірним. У нас немає доказів, що кваліфікація справи була змінена. На якій підставі була змінена відповідальність особи, не зрозуміло", – додав адвокат.

"На мою думку, є обставини, які вказують на домовленість, з якою Дрозденко звернувся з заявою, а потім була добровільна відмова. Особи вирішили, що їм потрібен інший шлях, інші дії. Щодо першого злочину, ми бачимо добровільну відмову — люди передумали це робити, їм не потрібні судові спори. Дрозденко поводився, як зацікавлена особа. І те, що саме він звернувся до СБУ, не звільняє його від відповідальності, бо Дрозденко діяв активно і брав участь в розмовах. Від Дрозденка нічого не вимагали. Є три особи, які однаково обговорюють одне і те ж питання", – сказав захисник Галаєва.

В залі суду висловився і сам Магомед-Шаріп Галаєв. За його словами, 26 березня до нього прийшли Дрозденко і Поцелуєв. За словами Галаєва, в розмові Дрозденко натякав на те, аби йому дали гроші. "Я взяв пакет з чаєм, який приніс Поцелуєв і передав його Дрозденку. Я не знав, що в пакеті (де були гроші, – прим. ред.)", – сказав Галаєв в залі суду.

Що відомо про затримання двох депутатів Сумської обласної ради 26 березня правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП. За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. 27 березня депутатам повідомили про підозру. 28 березня депутату Сумської облради Магомеду-Шаріпу Галаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Що відомо про об'єднання лікарень у Сумах У Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.

У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.

За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.

16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

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