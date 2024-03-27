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Депутатам Сумської облради повідомили про підозру через хабар
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Депутатам Сумської облради повідомили про підозру через хабар

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Затримання депутатів. Фото: СБУ
Затримання депутатів. Фото: СБУ. Фото: СБУ

27 березня 2024 року двом місцевих депутатів, яких викрили 26 березня під час спроби підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації сумою у 100 тис. доларів США, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Антикорупційній прокуратурі.

Правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США хабаря, зазначили у САП.

За даними правоохоронців, депутати пропонували гроші начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Також депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Начальник МВА Олексій Дрозденко повідомив Суспільному: "Поки триває слідство, без коментарів".

Що відомо про об'єднання лікарень у Сумах

  • У Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. Директор останньої — Володимир Поцелуєв — депутат облради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Суспільне намагалося зв'язатися з чоловіком, проте його телефон не відповідає.
  • У лютому Олексій Дрозденко пояснював, що наразі остаточного рішення про об'єднання медзакладів не прийняли. Він зазначав, що з цього питання працює робоча група, до якої потрібно залучити представників обох лікарень.
  • За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року, його скасували у грудні 2023 року.
  • 16 лютого у лікарні № 5 призначили нового керівника — Віту Лапоногову. Директоркою лікарні мала стати Олена Чумаченко, яка наразі очолює Управління охорони здоров'я Сумської міськради, але наказ про це Олексій Дрозденко скасував 16 січня.

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