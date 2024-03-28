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ВАКС залишив Насірова під вартою, але зменшив розмір застави до 65 млн гривень
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ВАКС залишив Насірова під вартою, але зменшив розмір застави до 65 млн гривень

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Насіров
Ексголова ДФС Роман Насіров. Інна Соколовська/УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) сьогодні, 28 березня, залишив під вартою ексголову ДФС Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка, до 26 травня цього року. Водночас суд вчергове зменшив розмір застави з 70 мільйонів грн до 65 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"28 березня 2024 року колегія суддів ВАКС у ході судового розгляду, розглянувши клопотання прокурора САП та сторони захисту, ухвалила змінити запобіжний захід колишньому голові ДФС України. Так, суд частково задовольнив вищевказані клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Водночас суд вкотре зменшив Насірову розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн.

У САП нагадали, що на початку судових слухань цієї справи у жовтні 2022 року, для Насірова розмір застави складав 523,2 мільйона гривень.

14 вересня 2023 року ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 12 листопада, але зменшив розмір застави з 216 млн до 130 млн гривень.

9 листопада ВАКС залишив Насірова під вартою до 6 січня 2024 року, проте зменшив розмір застави зменшив розмір застави зі 130 млн до 120 млн гривень.

21 грудня ВАКС залишив Насірова під вартою 18 лютого 2024 року, але знову зменшив розмір застави зі 120 млн до 100 млн гривень.

Що відомо про справу Насірова

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

17 листопада минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила задовольнити апеляційну скаргу захисту колишнього голови ДФС Романа Насірова. Суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Насірову та його раднику.

8 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів Романа Насірова, залишивши його під вартою.

28 червня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС України Роману Насірову.

26 липня ВАКС залишив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 23 серпня із можливістю застави у 261 млн гривень.

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