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На Донеччині запрацював ще один відділ міграційної служби: де можна вклеїти фото у паспорт
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На Донеччині запрацював ще один відділ міграційної служби: де можна вклеїти фото у паспорт

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Паспорт громадянина України у виді книжечки та ID-картки . Ілюстративне фото: Державна міграційна служба

У Донецькій області запрацював Слов'янський відділ Держміграційної служби, що надає паспортні послуги.

Про це повідомили у головному управлінні ДМС у Донецькій області.

За інформацією відділу, жителі можуть вклеїти фотокартку до паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року) по досягненню відповідного віку.

"Вказану послугу можна отримати з наступного дня після досягнення 25-ти та 45-ти річного віку без попереднього запису в "Електронну чергу", впродовж 5 робочих днів, безкоштовно. При отриманні адміністративної послуги при собі потрібно мати паспорт громадянина України зразка 1994 року та дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5", — розповіли у міграційній службі.

Графік роботи відділу у Слов'янську:

  • вівторок, середа, четвер, п’ятниця: з 09:00 до 17:00,
  • субота 09:00 до 15:45,
  • вихідні дні: неділя, понеділок.

"Якщо календарна дата (число, місяць, рік), коли особі виповнюється 25 чи 45 років, припадає на період з 24 січня 2022 року (тобто за 30 днів до 24 лютого 2022 року) до дня припинення чи скасування воєнного стану (включно), то строк уклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року обчислюється з дня, наступного за датою (число, місяць) народження, та становить 30 календарних днів від дня припинення чи скасування воєнного стану", — зазначили у відділі.

Вклеїти фотокартку до паспорта громадянина України у формі книжечки можливо звернувшись до будь-якого працюючого підрозділу ДМС України особисто з документами.

Більш детальна інформація за телефоном "гарячої ліні" ГУ ДМС у Донецькій області 095-538-57-03.

Неповнолітнім, віком від 14 до 18 років, видається паспорт громадянина України у формі картки строком на 4 роки, а по досягненні 18-річного віку паспорт у виді ID-картки видається на кожні 10 років, зазначили у Міграційній службі Донеччини.

Що відомо про роботу відділів міграційної служби на Донеччині:

На Донеччині отримати адміністративні послуги щодо вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненні відповідного віку можна у таких відділах:

  • Покровський,
  • Краматорський,
  • Олександрівський,
  • Добропільський.

За даними головного управління ДМС у Донецькій області, протягом січня-березня 2024 року зазначену адміністративну послугу отримали понад 500 жителів, за минулий рік — понад 3 тисячі людей.

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