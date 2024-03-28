НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вночі військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині та зруйнували гімназію, а у Костянтинівці пошкодили електромережі
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАШКОЛАРегіониТоп регіонів

Вночі військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині та зруйнували гімназію, а у Костянтинівці пошкодили електромережі

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Донеччина, наслідки обстрілів 27 березня 2024 року
Зруйнована будівля Гірницької гімназії та вирва внаслідок обстрілу 28 березня 2024 року. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

У ніч на 28 березня російські окупанти завдали ракетний удар по Гірнику та прямим влучанням знищили гімназію. Загиблих чи поранених немає.

Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

За даними очільника Курахівської громади, армія РФ завдала удар чотирма ракетами "С-300", також пошкоджені гаражні приміщення, знищені три легкових автомобілі та пошкоджені 23 приватних житлових будинків. Наслідки руйнувань уточнюють.

Як розповіли у ДСНС Донеччини, близько трьох годин рятувальники ліквідовували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу гімназії, на площі 150 кв. м.

Також близько 00:10 28 березня військові РФ обстріляли Костянтинівку Донецької області — пошкоджені приватні будинки та лінія електропостачання, розповіли у МВА. А о 19:55 27 березня внаслідок обстрілу міста пошкоджені три приватних житлових будинки, уточнили у військовій адміністрації.

Російські окупаційні війська 27 березня обстріляли дванадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 68 цивільних об'єктів, повідомили у поліції Донеччини.

"Поліцейські зафіксували 1 780 влучань за добу, з них по житловому сектору — 13. По Українську Росія завдала авіаудар універсальним міжвидовим плануючим боєприпасом "УМПБ-Д30СМ". Двоє мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 29 багатоквартирних будинків, магазин, гаражі", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, із РСЗВ "Смерч" окупанти обстріляли Райгородок, де загинув мирний житель, пошкоджені 13 приватних осель.

У Лимані внаслідок обстрілу "Смерчем" пошкоджені 3 багатоквартирних і 4 приватних будинки, лікарня, адмінбудівля, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 27 березня:

  • Костянтинівка,
  • Лиман,
  • Торецьк,
  • Українськ,
  • Велика Новосілка,
  • Гостре,
  • Очеретине,
  • Райгородок,
  • Ямпіль,
  • Єлизаветівка,
  • Новоселівка Перша.

Руйнувань зазнали:

  • 56 житлових будинків,
  • лікарня,
  • магазин,
  • адмінбудівлі,
  • гаражі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові 22 ОМБр
На Авдіївському напрямку війська РФ намагається захопити Семенівку: заступник командира 3-ї штурмової бригади
виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
"Даруємо людям емоцію". Як творчі колективи Покровська на Донеччині влаштовують концерти між обстрілами з боку РФ
Ощадбанк, мобільне відділення, Донеччина
На Донеччині відкрили оновлене мобільне відділення "Ощадбанку": які послуги надають
Покровськ, Донеччина, бібліохаб
У Покровську на Донеччині відкрили бібліохаб для дітей
На початок