У ніч на 28 березня російські окупанти завдали ракетний удар по Гірнику та прямим влучанням знищили гімназію. Загиблих чи поранених немає.

Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

За даними очільника Курахівської громади, армія РФ завдала удар чотирма ракетами "С-300", також пошкоджені гаражні приміщення, знищені три легкових автомобілі та пошкоджені 23 приватних житлових будинків. Наслідки руйнувань уточнюють.

Як розповіли у ДСНС Донеччини, близько трьох годин рятувальники ліквідовували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу гімназії, на площі 150 кв. м.

Також близько 00:10 28 березня військові РФ обстріляли Костянтинівку Донецької області — пошкоджені приватні будинки та лінія електропостачання, розповіли у МВА. А о 19:55 27 березня внаслідок обстрілу міста пошкоджені три приватних житлових будинки, уточнили у військовій адміністрації.

Російські окупаційні війська 27 березня обстріляли дванадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 68 цивільних об'єктів, повідомили у поліції Донеччини.

"Поліцейські зафіксували 1 780 влучань за добу, з них по житловому сектору — 13. По Українську Росія завдала авіаудар універсальним міжвидовим плануючим боєприпасом "УМПБ-Д30СМ". Двоє мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 29 багатоквартирних будинків, магазин, гаражі", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, із РСЗВ "Смерч" окупанти обстріляли Райгородок, де загинув мирний житель, пошкоджені 13 приватних осель.

У Лимані внаслідок обстрілу "Смерчем" пошкоджені 3 багатоквартирних і 4 приватних будинки, лікарня, адмінбудівля, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 27 березня:

Костянтинівка,

Лиман,

Торецьк,

Українськ,

Велика Новосілка,

Гостре,

Очеретине,

Райгородок,

Ямпіль,

Єлизаветівка,

Новоселівка Перша.

Руйнувань зазнали:

56 житлових будинків,

лікарня,

магазин,

адмінбудівлі,

гаражі.

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