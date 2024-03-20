Військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині, є поранені

Російські військові близько 11:30 20 березня обстріляли Гірник Курахівської громади. Внаслідок обстрілу поранені дві людини.
Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
"Об 11:30 відбувся авіаракетний удар керованою авіаційною бомбою. Влучання бомби було по території освітнього закладу. Є двоє поранених, вони доставлені до лікарні", — сказав він.
Внаслідок денного обстрілу, за словами начальника МВА, пошкоджені багатоповерхівки, освітній заклад, дошкільний заклад — зокрема, вибиті вікна, зруйновані покрівлі.
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