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Російська армія обстріляла Українськ на Донеччині, є поранені
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Російська армія обстріляла Українськ на Донеччині, є поранені

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Українськ, Донеччина, наслідки обстрілу 27 березня 2024 року
Пошкоджені будинки внаслідок обстрілу Українська 27 березня 2024 року. Фото: Селидівська МВА/Telegram

Армія РФ 27 березня об 11:10 обстріляла місто Українськ Донецької області. Щонайменше двоє людей дістали поранення, їх ушпиталили.

Про це повідомили у Селидівській МВА.

"За попередніми даними, постраждало 2 цивільних особи — жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження, наразі вони перебувають в Покровській лікарні", — повідомили у МВА.

Як повідомила Суспільному Донбас речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, за попередніми даними проти мирного населення окупанти використали універсальний міжвидовий плануючий боєприпас діаметром 30 сантиметрів.

"Внаслідок влучання засобом ураження по житловому кварталу отримали поранення 78-річний чоловік і жінка 83-х років, які перебували у себе в оселях", — розповіла речниця.

Внаслідок обстрілу, за даними міської військової адміністрації, виникло загоряння гаражів, пошкоджені близько 29 багатоквартирних будинків.

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