На Донеччині від обстрілів за добу загинула одна людина, двоє поранені

Протягом 27 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Райгородку, також поранення дістали двоє жителів в Українську.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1894 загинули,
- 4741 поранена.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Читати ще
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram