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На Донеччині від обстрілів за добу загинула одна людина, двоє поранені
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На Донеччині від обстрілів за добу загинула одна людина, двоє поранені

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Українськ, Донеччина, 27 березня 2024 рік
Наслідки обстрілу Українська на Донеччині 27 березня 2024 року. Фото: Селидівська МВА/Telegram

Протягом 27 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Райгородку, також поранення дістали двоє жителів в Українську.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1894 загинули,
  • 4741 поранена.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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