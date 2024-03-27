22 березня, вдень, російські військові обстріляли касетним зарядом з реактивної системи залпового вогню "Смерч" селище Райгородок Краматорського району Донецької області. Внаслідок цього загинув 66-річний чоловік.
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Об 11:20 російська армія обстріляла приватний сектор населеного пункту. Пошкоджені щонайменше вісім будинків", — розповіла речниця.
Вона уточнила, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
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