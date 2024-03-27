НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обстріли Херсона, атаки з дронів Михайлівки та Веселого. 764 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Обстріли Херсона, атаки з дронів Михайлівки та Веселого. 764 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Оновлюється
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Зруйнована будівля внаслідок російських обстрілів, Херсон, грудень 2023 року . Фото: Суспільне Херсон

764 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 27 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

За добу з правобережжя Херсонщини евакуювали 43 людини

За добу з правобережжя Херсонщини евакуювали 43 жителів, з них — п'ятьох дітей. Поїздом виїхали 34 людини, автотранспортом — дев'ять, повідомляє в Telegram ОВА.

На Херсонщині — відбій тривоги!

У Херсоні та області — повітряна тривога!

За колабораціонізм судитимуть жителя Скадовська

Великоолександрівський районний суд Херсонської області розгляне справу про колабораційну діяльність жителя тимчасово окупованого Скадовська. 41-річний чоловік у вересні 2022 року пішов на співпрацю з російськими окупантами та став "заступником начальника" місцевої рятувальної частини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.

Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині

Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині. Поранені двоє людей. У середньому стані тяжкості їх доставили до лікарні, повідомила ОВА.

Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі

Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі.

Один з них став "начальником відділу спецінспекції з контролю за благоустроєм міста" в захопленій РФ адміністрації Херсона. Ще двоє обійняли посади "голови сільради Олексіївської тергромади" та "начальника Азовського теруправління Генічеського муніципального округу", повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілів Берислава поранений місцевий житель

Зранку російські окупанти атакували з безпілотників Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації поранений 38-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення руки та ноги, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.

Наслідки російських обстрілів Херсона

Керівник МВА Роман Мрочко показав наслідки нічних та ранкових ударів армії РФ по Дніпровському району Херсона.

Херсонська область - повітряна тривога!

За добу армія РФ атакувала 17 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, припортова інфраструктура, об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, господарські споруди та автомобіль. Двоє людей загинули, четверо поранених, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові 22 ОМБр
На Авдіївському напрямку війська РФ намагається захопити Семенівку: заступник командира 3-ї штурмової бригади
На Київщині поховають загиблого бійця з Івано-Франківщини Сергія Вацка
У Боярці на Київщині попрощаються із загиблим воїном з Івано-Франківщини Сергієм Вацком
Повідомили про смерть Василя Музинчука, Григорія Кравчука та Михайла Дорошка
Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
В'язниця
З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів — КРЦ
На початок