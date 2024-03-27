Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі

Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі.

Один з них став "начальником відділу спецінспекції з контролю за благоустроєм міста" в захопленій РФ адміністрації Херсона. Ще двоє обійняли посади "голови сільради Олексіївської тергромади" та "начальника Азовського теруправління Генічеського муніципального округу", повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.