764 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 27 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові дроном-камікадзе вдарили по будинку у Михайлівці на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка. Внаслідок повторної атаки села з безпілотників поранений чоловік.
- Армія РФ обстріляла Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель — у нього поранення грудної клітини. Чоловіка доправили до лікарні.
- Військові РФ з дрона скинули вибухівку на жителя села Веселе. З уламковими пораненнями плеча та ноги, черепно-мозковою травмою його шпиталізували.
- На Херсонщині судитимуть "головну бухгалтерку" управління окупаційної "Служби у справах ГО та НС". ЇЇ підозрюють у колабораційній діяльності.
- У Херсоні затримали "охоронця" виправної колонії, який співпрацював з російськими окупантами. Наразі чоловіка утримують під вартою.
- У тимчасово окупованому Генічеську активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали патріотичні надписи на російських купюрах. Вони запустили в обіг близько сотні банкнот.
За добу з правобережжя Херсонщини евакуювали 43 людини
За добу з правобережжя Херсонщини евакуювали 43 жителів, з них — п'ятьох дітей. Поїздом виїхали 34 людини, автотранспортом — дев'ять, повідомляє в Telegram ОВА.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
За колабораціонізм судитимуть жителя Скадовська
Великоолександрівський районний суд Херсонської області розгляне справу про колабораційну діяльність жителя тимчасово окупованого Скадовська. 41-річний чоловік у вересні 2022 року пішов на співпрацю з російськими окупантами та став "заступником начальника" місцевої рятувальної частини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині
Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині. Поранені двоє людей. У середньому стані тяжкості їх доставили до лікарні, повідомила ОВА.
Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі
Трьох жителів Херсонщини, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораціонізмі.
Один з них став "начальником відділу спецінспекції з контролю за благоустроєм міста" в захопленій РФ адміністрації Херсона. Ще двоє обійняли посади "голови сільради Олексіївської тергромади" та "начальника Азовського теруправління Генічеського муніципального округу", повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілів Берислава поранений місцевий житель
Зранку російські окупанти атакували з безпілотників Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації поранений 38-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення руки та ноги, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
Наслідки російських обстрілів Херсона
Керівник МВА Роман Мрочко показав наслідки нічних та ранкових ударів армії РФ по Дніпровському району Херсона.
Херсонська область - повітряна тривога!
За добу армія РФ атакувала 17 населених пунктів Херсонщини
Минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, припортова інфраструктура, об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, господарські споруди та автомобіль. Двоє людей загинули, четверо поранених, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.