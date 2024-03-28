У Херсоні презентували проєкт "Валізка з книжками". Він реалізується культурним інститутом Німеччини у співпраці з німецькою бібліотечною асоціацією та українським інститутом книги. Заявки на участь подавали близько чотирьох з половиною тисяч бібліотек. Затвердили 250, п'ять з яких — у Херсоні.

Бібліотекарка Херсонської центральної бібліотеки для дітей Тетяна Коваленко знайомить дітей з виданнями, які увійшли до "валізки з книжками". Каже, тут є література різних жанрів, на будь-який вік.

"Ця валізка містить 22 україномовні книжки та безпосередньо приладдя для дитячого дозвілля, інтерактивні ігри, а також книжкового черв'ячка-антистрес, який допомагає дитині під час читання розслабитися, відволіктись. Також до валізки увійшла брошура. Це безпосередньо поради для батьків від психологині Світлани Ройс і психотерапевта Удо Бера, як допомогти своїй дитині подолати стрес, заспокоїтися, відпочити", — говорить бібліотекарка.

Презентація проєкту "Валізка з книжками", Херсон, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Проєкт "Валізка з книжками" реалізується культурним інститутом Німеччини у співпраці з німецькою бібліотечною асоціацією та українським інститутом книги. Заявки на участь у ньому подали близько чотирьох з половиною тисяч бібліотек. Затвердили 250, п'ять з яких — у Херсоні, розповідає Тетяна Коваленко. Книги із валізки діти можуть брати додому.

Презентація проєкту "Валізка з книжками" у Херсоні, 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Під час презентації проєкту відбувся майстерклас з оригамі. Робили паперовий літак — F-16, каже місцева жителька Аріна.

"Я дуже люблю оригамі й мені сподобалася ця техніка, ти поринаєш у цей світ і робиш щось гарне і докладаєш зусиль до перемоги. Це літачок моїх мрій", — говорить Аріна.

Презентували проєкт "Валізка з книжками", 28 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Валізку з книжками" презентували в одному з херсонських букшелтерів. Зараз їх у місті 15, розповідає координаторка проєкту "Book Shelter" Марина Чижова.

"У нас планується близько тридцяти по місту, також ми хочемо перейти до області. Бо приділяти увагу області також важливо", — розповіла координаторка проєкту.

Усі видання у херсонських букшелтерах україномовні, розповіла представниця організації Аеліта Горбунова.

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