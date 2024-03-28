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Співала на Червоній площі у Москві: артистку херсонського театру Рубльову засудили до 10 років позбавлення волі
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Співала на Червоній площі у Москві: артистку херсонського театру Рубльову засудили до 10 років позбавлення волі

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Артистка Ружена Рубльова на Червоній площі у Москві
Москва, Червона площа, концерт за участю Народної артистки України, актриси херсонського театру Ружени Рубльової, 2022 рік. Фото: База зрадників Херсона/Telegram

Артистку херсонського театру ім.М.Куліша, Народну артистку України Ружену Рубльову засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області від 26 березня 2024 року.

"Рубльова — громадянка України, усвідомлювала здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася 24.02.2022 року повномасштабним вторгненням на територію України. З метою переслідування особистих інтересів, вона погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації та взяла участь у мітингу-концерті в Москві. Артистка у супроводі "хору військ національної гвардії Російської Федерації" виконала музичну композицію, яка розпочинається словами "Здесь птицы не поют…", — йдеться у повідомленні.

За даними вироку, відеозапис із виступом Рубльової завантажений та розміщений у мережі на пропагандистських каналах з метою поширення підтримки вторгнення РФ в Україну. Також у суді розглянули інші публікації, де Рубльова презентувала моновиставу в тимчасово окупованому Генічеську та виступи на концерті, присвяченому анексії територій України.

Під час розгляду справи також заслухали свідчення людини, яка до початку збройної агресії РФ працювала з Рубльовою у херсонському театрі. Свідок наголосив, що тиску на працівників театру у тоді окупованому Херсоні не було.

Таким чином, суд визнав винною Рубльову в активній участі у заходах політичного характеру, спрямованих на підтримку держави-агресора та призначив їй покарання — 10 років позбавлення волі з позбавленням права 12 років обіймати посади у сфері культури.

Що відомо про захоплення РФ херсонського театру

23 березня російські військові заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу. У той же день Книга повернувся додому.

29 травня російські військові та окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.

У Херсоні окупаційна влада "перейменувала" обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша на "русский академический" та оголосила про набір працівників. При цьому готові брати просто "талановитих" людей без спеціальної освіти.

31 серпня 2022 року так звана "влада" призначила Народну артистку України Ружену Рубльову "директоркою" одразу двох музичних шкіл: №1 та №3. ЇЇ представив колективам окупаційний міністр культури Олександр Кузьменко.

18 серпня 2023 року Рубльовій оголосили підозру у колабораційній діяльності. 3 жовтня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Ружена Рубльова працювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша з 1999-го, провідна артистка театру, хормейстер. У березні 2021-го їй надали звання "Народна артистка України".

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