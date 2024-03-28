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Керівниця краєзнавчого музею тримала Орден княгині Ольги — Єпископ Херсонський і Таврійський Нікодим
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Керівниця краєзнавчого музею тримала Орден княгині Ольги — Єпископ Херсонський і Таврійський Нікодим

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Орден княгині Ольги отримала директорка Херсонського краєзначого музею
Виконувачка обов'язків директорки Херсонського краєзнавчого музею Ольга Гончарова отримує Орден княгині Ольги. Фото: Nicodemius/Facebook

Виконувачка обов'язків Херсонського краєзнавчого музею Ольга Гончарова отримала Орден святої рівноапостольної княгині Ольги.

Про це на сторінці у Facebook повідомив Єпископ Херсонський і Таврійський Управитель Херсонською єпархією ПЦУ Нікодим.

Орден Гонрачовій вручив Предстоятель Православної Церкви України у Києві.

"Тендітна, світла жінка робить неймовірну справу — в надзвичайних умовах вона та її колеги-музейники, які залишились працювати, продовжують кропітку працю для збереження історії рідного краю під постійними обстрілами", — написав Нікодим.

Єпископ Херсонський і Таврійський також написав, що під час окупації музей був пограбований росіянами, проте істотну частину цінних експонатів все ж вдалося врятувати.

"Херсонський краєзнавчий музей зараз єдиний знаходиться так близько до лінії, яку постійно обстрілюють російські війська", — йдеться у повідомленні.

Російські військові при втечі повністю вкрали виставкову експозицію з Херсонського краєзнавчого музею, яку збирали понад сто років.

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