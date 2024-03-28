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Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
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Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ

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Херсон був під обстрілом зранку 28 березня 2024 року. Близько четвертої години російські військові вдарили по головному корпусу ХДУ та зруйнували кілька аудиторій. Під вогнем були також будинки, автівки, поцілили і по приміщенню обласного управління Держпродспоживслужби.

Вранці 28 березня російські військові обстріляли Херсон. Місцевий житель Андрій розповідає, вибухи пролунали близько 04:00. Як розповів чоловік, у цей час він спав, вибуховою хвилею його підкинуло на ліжку.

"Я нікуди не ховався, а пішов подивитись, що сталось. Побачив пожежу, викликав рятувальників, думав будинок горить, а палала машина", — пригадує херсонець.

Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
Херсон, пошкоджена автівка через російських обстріл, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Серед пошкоджених обстрілами автівок, є машини херсонця Олександра. Одна згоріла, інша — вщент побита уламками.

Місцева жителька Віра Бондаренко розповіла, що загиблих та травмованих немає. У будинку пошкоджені всі вікна та частина даху.

Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
Херсон, пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Атакували військові РФ і головний корпус Херсонського державного університету. За словами ректора вишу Олександра Співаковського, снаряд влетів в одну з аудиторій.

Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
Херсон, вибите вікно обстрілами РФ у приміщенні університету, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Поцілили російські військові і по приміщенню управління Держпродспоживслужби. Як розповів виконувач обов'язків начальника обласного управління Ігор Шапран, поранених немає, адже будівля зараз не використовується.

Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
Херсон, пошкоджені кабінеті російськими обстрілами у приміщенні Держспоживспілки, 28 березня 2024 рік. Фото надав Ігор Шапран

Правобережжя було під обстрілом і минулої доби 27 березня 2024 року. Російські військові гатили по 17 населених пунктах. Двоє людей загинули, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Одна жінка в селі Михайлівка отримала смертельні поранення внаслідок влучання FPV-дрона по будинку, де вона знаходилась. Ще один чоловік підірвався на міні в селі Червоний Маяк і отримав смертельні поранення, другий чоловік, який був поряд, отримав поранення кінцівок — травматичну ампутацію ніг, зараз лікарі борються за його життя", — розказав Толоконніков.

Приміщення ХДУ, Держспоживслужби, будинки та авто. Що розповіли херсонці про ранковий обстріл РФ
Діра у стіні та вибиті вікна внаслідок влучання снаряда РФ у будівлю Держспоживспілки, 28 березня 2024 рік. Фото: поліція Херсонської області/Telegram

Під вогнем минулої доби були і 4 територіальні громади Бериславського району, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За його словами, протягом дня російські військові атакували Берислав з дронів. Внаслідок скидання вибухівки поранений 38-річний чоловік, згодом, під час наступної атаки РФ травмувались ще двоє людей.

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