Херсон був під обстрілом зранку 28 березня 2024 року. Близько четвертої години російські військові вдарили по головному корпусу ХДУ та зруйнували кілька аудиторій. Під вогнем були також будинки, автівки, поцілили і по приміщенню обласного управління Держпродспоживслужби.

Вранці 28 березня російські військові обстріляли Херсон. Місцевий житель Андрій розповідає, вибухи пролунали близько 04:00. Як розповів чоловік, у цей час він спав, вибуховою хвилею його підкинуло на ліжку.

"Я нікуди не ховався, а пішов подивитись, що сталось. Побачив пожежу, викликав рятувальників, думав будинок горить, а палала машина", — пригадує херсонець.

Херсон, пошкоджена автівка через російських обстріл, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Серед пошкоджених обстрілами автівок, є машини херсонця Олександра. Одна згоріла, інша — вщент побита уламками.

Місцева жителька Віра Бондаренко розповіла, що загиблих та травмованих немає. У будинку пошкоджені всі вікна та частина даху.

Херсон, пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Атакували військові РФ і головний корпус Херсонського державного університету. За словами ректора вишу Олександра Співаковського, снаряд влетів в одну з аудиторій.

Херсон, вибите вікно обстрілами РФ у приміщенні університету, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Поцілили російські військові і по приміщенню управління Держпродспоживслужби. Як розповів виконувач обов'язків начальника обласного управління Ігор Шапран, поранених немає, адже будівля зараз не використовується.

Херсон, пошкоджені кабінеті російськими обстрілами у приміщенні Держспоживспілки, 28 березня 2024 рік. Фото надав Ігор Шапран

Правобережжя було під обстрілом і минулої доби 27 березня 2024 року. Російські військові гатили по 17 населених пунктах. Двоє людей загинули, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Одна жінка в селі Михайлівка отримала смертельні поранення внаслідок влучання FPV-дрона по будинку, де вона знаходилась. Ще один чоловік підірвався на міні в селі Червоний Маяк і отримав смертельні поранення, другий чоловік, який був поряд, отримав поранення кінцівок — травматичну ампутацію ніг, зараз лікарі борються за його життя", — розказав Толоконніков.

Діра у стіні та вибиті вікна внаслідок влучання снаряда РФ у будівлю Держспоживспілки, 28 березня 2024 рік. Фото: поліція Херсонської області/Telegram

Під вогнем минулої доби були і 4 територіальні громади Бериславського району, говорить начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. За його словами, протягом дня російські військові атакували Берислав з дронів. Внаслідок скидання вибухівки поранений 38-річний чоловік, згодом, під час наступної атаки РФ травмувались ще двоє людей.

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