На Херсонщині реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг для ветеранів та рідних загиблих бійців

У Музиківському ЦНАПі Херсонської області реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг у форматі "єдиного вікна" для ветеранів та рідних загиблих військових. Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як розповів Прокудін, усі необхідні довідки вони можуть отримати в одному місці.

"Підтримка наших захисників — важливе питання. Сьогодні мав зустріч з представниками ветеранської спільноти регіону. Обговорили надання психологічної допомоги воїнам. Основне завдання — допомогти військовим ментально повернутися з війни. Також маємо на Херсонщині й інші проєкти, які допоможуть поліпшити впровадження ветеранської політики", — говорить він.

Як каже керівник ОВА, у планах впровадження подібного сервісу і в інших громадах Херсонщини. Крім цього, працюють й над тим, щоб в Херсоні з'явився ветеранський хаб.

"Це місце має бути центром, в якому поранені воїни зможуть отримувати необхідні реабілітаційні послуги", — каже Прокудін.