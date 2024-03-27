763 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 26 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.
- Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили
- В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали
- Від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг між містами та селами.
- На тимчасово окуповану територію Херсонщини у бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки російські окупанти завезли партію пропагандистських псевдоісторичних книг з Рязані РФ. Натомість українські книги спалюють або викидають, повідомили в ЦНС.
- Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишньому депутату Херсонської обласної ради. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та очолив "відділ освіти" окупованої Каховки.
- Слідчі поліції завершили розслідування та передали до суду справу 23-річного військовослужбовця Росгвардії, якого підозрюють у катуванні людей в окупованому Херсоні. За порушення законів та звичаїв війни, йому загрожує до 12 років ув'язнення
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
На Херсонщині на російській міні підірвались двоє чоловіків
У Червоному Маяку на Херсонщині на російській міні підірвались двоє людей. Один чоловік загинув, другий — отримав тяжкі поранення. З мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією ніг його ушпиталили, повідомив у Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонщині реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг для ветеранів та рідних загиблих бійців
У Музиківському ЦНАПі Херсонської області реалізують пілотний проєкт з надання адмінпослуг у форматі "єдиного вікна" для ветеранів та рідних загиблих військових. Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як розповів Прокудін, усі необхідні довідки вони можуть отримати в одному місці.
"Підтримка наших захисників — важливе питання. Сьогодні мав зустріч з представниками ветеранської спільноти регіону. Обговорили надання психологічної допомоги воїнам. Основне завдання — допомогти військовим ментально повернутися з війни. Також маємо на Херсонщині й інші проєкти, які допоможуть поліпшити впровадження ветеранської політики", — говорить він.
Як каже керівник ОВА, у планах впровадження подібного сервісу і в інших громадах Херсонщини. Крім цього, працюють й над тим, щоб в Херсоні з'явився ветеранський хаб.
"Це місце має бути центром, в якому поранені воїни зможуть отримувати необхідні реабілітаційні послуги", — каже Прокудін.
Армія РФ з дрона скинула вибухівку на жителя Веселого на Херсонщині
Військові РФ з дрона скинули вибухівку на жителя села Веселе Херсонської області. Чоловік отримав уламкові поранення плеча ноги, та черепно-мозкову травму. Його доправили до лікарні, повідомила Херсонська ОВА.
У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали на російських купюрах патріотичні надписи
У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині активісти руху "Жовта Стрічка" намалювали на російських купюрах патріотичні вислови. За тиждень вони запустили в обіг близько сотні таких банкнот.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Внаслідок обстрілу Херсона поранений літній чоловік
Близько 15:00 російська армія обстріляла Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель — у нього поранення грудної клітини. Чоловіка шпиталізували, повідомила Херсонська ОВА.
Херсонська область - повітряна тривога!
Вдень російські військові атакували з безпілотників Михайлівку: є поранений
Вдень російські військові атакували з безпілотників Михайлівку Херсонської області. Поранений чоловік. У нього діагностували контузію. Лікарі надали травмованому медичну допомогу, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
За воєнні злочини судитимуть "заступника коменданта" російських військ на Херсонщині
Судитимуть "заступника коменданта" російських військ, який причетний до катування проукраїнськи налаштованих жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. За вчинення воєнного злочину 38-річному уродженцю Донецької області загрожує 12 років ув’язнення, повідомили в прокуратурі.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Армія РФ обстріляла Михайлівку на Херсонщині: загинула людина
Військові РФ дроном-камікадзе вдарили по будинку у селі Михайлівка Бериславського району на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні затримали чоловіка, який працював на окупантів у виправній колонії
У Херсоні затримали "охоронця" виправної колонії, який співпрацював з російськими окупантами. Йому оголосили підозру у колабораційній діяльності. Наразі чоловіка утримують під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
Зранку у Херсоні лунають вибухи
У Херсоні зранку лунають вибухи. Є влучання в офісну будівлю у середмісті. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Судитимуть "головну бухгалтерку" управління окупаційної "Служби у справах ГО та НС"
На Херсонщині судитимуть "головну бухгалтерку" управління окупаційної "Служби у справах ГО та НС". ЇЇ підозрюють у колабораційній діяльності. 52-річній жительці Херсона загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені троє людей
Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, нежитлове приміщення, автобус та автомобіль, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ била по житлових кварталах Тягинки, Берислава, Новоберислава, Дніпровського, Кізомиса, Качкарівки, Республіканця, Одрадокам'янки, Золотої Балки, Львового та Херсона.
Погода на Херсонщині 27 березня
Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, вранці — туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря до 15° тепла, повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.