Муравейник: Росія намагається створити для України імідж терористичної держави

Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник вважає, що керівництво Росії докладатиме максимум зусиль для того, щоб пов’язати Україну з терактом у передмісті Москви і створити для неї імідж терористичної держави.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Я очікував і досі очікую, що вони з цього теракту “вижмуть” більше проти України. У них це не виходить наразі, вони дуже намагаються, але не виходить”, – зазначив Муравейник.

“Що погіршує ситуацію для нас і наших партнерів? Профільний заступник генерального секретаря ООН, він же – голова контртерористичного центру ООН, – це пан Воронков, росіянин. І кулуарно на цю тему вже були активні дискусії в ООН, з наших джерел. Це питання часу, коли ця історія набере більших обертів на міжнародній арені”, – розповів керівник аналітичного відділу фонду «Повернись живим».

За його словами, для ключових партнерів України зрозуміло, що “це абсолютно не наша історія, жодним чином Україна до цього теракту не причетна”. “Тим не менш, використовуючи сукупність маніпуляцій, сукупність певних матеріалів, старих і нових, вони зможуть створити на рівні ООН картинку того, що Україна може бути долучена якимось чином”, – додав Антон Муравейник.

Він також допускає, що російська влада може використати теракт для ще більшої мобілізації громадської думки у Росії проти України. Муравейник пов’язує це з намірами Росії нарощувати свою воєнну агресію проти України, зокрема – залучати до участі в бойових діях в Україні ще більше людей.

Антон Муравейник також висловив побоювання, що Росія може збільшити зусилля щодо організації терактів усередині України. “Це можуть бути сплановані атаки на якісь цивільні об'єкти – ті ж торговельні центри тощо. Те, що зараз у нас не відбулося таких саме класичних терористичних атак, – це ж не тому, що їх не намагалися робити. Це тому, що наші служби безпеки і оборони дуже активно працюють в цьому напрямку", – каже аналітик.

Про розвиток ситуації на фронті у 2024 році, заяви Макрона та проблеми з процесом мобілізації в Україні – дивіться Антона Муравейника у проєкті Суспільного «Ремовська Інтерв’ю» у четвер, 28 березня.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі сталася пожежа, завалився дах. Як розповіли у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини становить 133 людини.

Російський президент заявив, що підозрюваним "було підготоване вікно" в Україну. У ГУР Міноборони заявили, що стрілянина була свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту. У США також заявили, що Україна непричетна до стрілянини у Підмосков'ї.