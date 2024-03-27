На Донеччині військові снайпери проходять підвищення кваліфікації, освоюють нові снайперські комплекси та обмінюються досвідом. Як відбуваються навчання фахівців з високоточної стрільби — у репортажі.

На полігоні проходять тренування фронтових снайперів. Боєць Луганського прикордонного загону, бригади "Помста", із позивним "Лісник" вже 10 років працює снайпером. Нещодавно отримав нову зброю й приїхав навчитись працювати з нею.

"Досить цікава (гвинтівка — ред.), закрив два роки назад 1709 метрів. Цим же набоєм. Набій класний, пробиває легку броню, БМП, старі БТР, 80-ку прошиває, БМП першу, другу", — хвалиться снайпер.

Снайпер бригади "Помста" на псевдо "Лісник", Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Лісник" розповідає, що тренується у школі снайперів не вперше. За 10 років проходив декілька підготовчих курсів. Нові навички будуть працювати та допомагати в бойовій роботі, вважає снайпер.

"Усі починають себе убезпечувати, якщо порівнювати, наприклад, з 2014 роком. Снайпер — це ж не просто, ти вийшов, зробив постріл і вийшов, як от у фільмах показують, у книжках пишуть. Ти виконуєш досить багато інших задач: коректування артилерії, розвідка, де ти не маєш права робити постріл, ти просто тихенько підходиш до противника і чекаєш, дивишся, спостерігаєш, записуєш та повертаєшся, так само тихо", — розповів "Лісник".

З початку повномасштабного вторгнення військовий боронив країну на Авдіївському напрямку: північніше й південніше, а також безпосередньо в місті. Його підрозділ там виконує завдання.

"Як лізли, якщо дозволяла відстань, — працювали 308 (калібром — ред.), 50-тим не працювали. Приходили ближче — не соромився, брав автомат в руки й з автоматом. У мене контакт був найближчий, метра 4, напевно. По снайпінгу — 1200 метрів, 800 метрів є підтвердження", — розповів снайпер.

Снайпер бригади "Помста" на псевдо "Лісник", Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Найскладніше повертатись після роботи назад, ділиться снайпер.

"Коли йдеш на роботу, відпрацював й найскладніше — це повертатися назад. Оскільки ти тоді вже розслаблений, йдеш — нічого не хочеш. Хочеться помитись, чаю якогось гарячого попити й от тоді власне всякі "сюрпризи" і бувають", — розповів "Лісник".

Снайпер на псевдо "Сенді" тренується у маскувальному костюмі. Чоловік вважає, що ховатись дуже важливо, щоб позиції були замасковані.

"Від маскування залежить багато. Якщо ти добре замаскований, в тебе більше шансів вижити. Тебе важко буде помітити. Масхалат підлаштований під суху траву. У ньому в степах набагато краще ховатись, ніж в зеленому", — розповів "Сенді".

Чоловік у війську три роки. Також працював на Авдіївському напрямку. Згадує: працювати на цих напрямках було дуже важко.

"Бувають іноді на відстані 70 метрів. Далі — було 400 метрів. Там щільно працювала їхня артилерія, міномети й танк — це було дуже важко. Якось о 4:00, виїхали з околиць Донецька два танки, почали працювати по наших позиціях. Вони пробили прострілювання лісосмуг й десь, як раз по мені працювали", — згадав "Сенді".

Снайпер бригади "Помста" на псевдо "Сенді", Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Стріляти сидячи тренується снайперка Катерина. У війську вона шість років. Жінка розповідає, служить з 2018 року. На курси приїхала, аби підготуватись до роботи на Донецькому напрямку.

"Мотивація моя була така, що мені завжди подобались саме бойові посади, паперові — я для себе ніколи не бачила, сидіть десь в штабі. Тому один з варіантів — це снайперка, також були варіанти стрілець, типу кулеметника, гранатометника, але мені подобалася більш влучна стрільба", — зазначила Катерина.

Зараз разом з іншими снайперами вона проходить курс від "Альфа-Браво". Основні навички засвоюють на курсах, а потім їдуть відпрацьовувати їх на фронт, виконуючи бойові завдання.

"Для мене, як для жінки, є складнощі у фізичній підготовці, оскільки чоловіки є більш витривалі. Я працюю на рівні з ними, вага гвинтівки така ж сама, набоїв, все, що потрібно мати з собою — така сама, а моя особиста вага — 50 кілограмів. Для порівняння, мої колеги — 80-90 кілограмів", — розповіла снайперка Катерина.

Снайперка бригади "Помста" Катерина, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Снайперська школа "Альфа-Браво" проводить своє 350 заняття для військових за останні два роки. Фахівець із високоточної стрільби Віктор Еланський нині інструктує військових снайперів. Чоловік розповідає, що раніше спеціалізувалися переважно на підвищенні кваліфікації і працювали у спецпідрозділах.

"З назви зрозуміло, що школа дає рівень набагато вищий, ніж базовий. І сама перебуває у динаміці, розвивається. Після початку повномасштабного вторгнення, ми дійшли висновку, що основний тягар війни вивозять на собі фронтові снайпери. І зрозуміли, що максимальний ефект від нас буде, якщо ми піднімемо загальний рівень фронтових снайперів, хоча б на якийсь відсоток, наскільки це можливо. І це дасть фронтовий результат. Так і сталося", — розповів інструктор.

Фронтовий інструктор школи снайперів "Альфа-Браво" Віктор Еланський, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Віктор Еланський зауважує: снайперів навчає за спеціальною програмою. Секретів не розкриває.

"Сучасні стандарти НАТО у снайперській професії є тут і зараз. Ті стандарти нам потрібно давати хлопцям — не скільки знання, скільки розуміння цих процесів, що відбуваються, та запускати процес самоосвіти. Тобто, ми налаштовуємо такий внутрішній софт і змінюємо їх форму поведінки, тому що снайпер — це більше спосіб життя", — зазначив інструктор школи снайперів.

Також Віктор Еланський вважає, те що зараз відбувається на фронті, з боку російських окупантів — це просто передсмертна агонія імперії, яка помирає.

"Наостанок, перед тим, як дуже гучно стукнути кришкою домовини, вони звісно вмиються кров'ю. І своєю, і, на жаль, чужою. Але нам це треба пережити, як стихійне лихо. Точку неповернення вони вже пройшли. Ми маємо тримати стрій. Робити свою роботу. І все буде Україна!", — зазначив Віктор Еланський.

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